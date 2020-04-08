Краткосрочные технические перспективы рынка акций склоняются в сторону умеренно позитивных - ИК "Велес Капитал"

Краткосрочные технические перспективы рынка акций склоняются в сторону умеренно позитивных, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС в среду стремились устоять выше поддержек 2610 и 1100 пунктов и оставались ниже верхних полос Боллинджера дневных графиков (2700 и 1120 пунктов). Полосы при этом развернулись наверх после того, как фиксация прибыли на рынке в течение сессии не получила продолжения. Краткосрочные технические перспективы рынка склоняются в сторону умеренно позитивных. Ориентир по индексу Мосбиржи на четверг - 2550-2750 пунктов", - отмечает аналитик ИК Елена Кожухова.