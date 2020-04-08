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08 апреля 2020 года 18:20
ИК "Фридом Финанс" по-прежнему ожидает всплеска волатильности на рынке нефти
Нефть во второй половине среды удерживает довольно узкий диапазон колебаний $31,7-32,9, чего не было на рынке уже более двух недель, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Была попытка преодолеть уровень $33 снизу вверх, но впоследствии баррель был отброшен обратно. Мы по-прежнему ожидаем всплеска волатильности, приуроченного к совещанию ОПЕК+. Основные движения могут состояться еще до официального объявления, поскольку игроки будут оперативно отыгрывать происходящее по лентам информагентств. Наш базовый сценарий сейчас - попытка закрепиться в диапазоне $33-33,5", - пишет специалист ИК.
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08 апреля 2020 года 17:48
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.08 апреля 2020 года 13:46
Аналитики Julius Baer снижают свою позицию по рынку нефти с "конструктивной" до "нейтральной", говорится в комментарии компании. "Цены на нефть выросли примерно на 50% с минимальных значений прошлой недели на фоне того, как ведущие производители обдумывают снижение добычи. Возрождение... читать дальше
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Определяющим фактором для нефтяного рынка остается ситуация со спросом, которая зависит от глобальной экономической активности, говорится в обзоре "Нордеа банка". Ситуация на нефтяном рынке вынудила страны вернуться за стол переговоров. При этом основные противоречия на данный момент... читать дальше
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.06 апреля 2020 года 18:47
Увеличение объемов ликвидности в мировой экономике в среднесрочной перспективе создает предпосылки для роста цен на многие активы, прежде всего, на золото, которое также выигрывает от вероятного усиления инфляционных рисков, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Ухудшение эпидемиологической и... читать дальше
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