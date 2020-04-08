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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  ИК "Фридом Финанс" по-прежнему ожидает всплеска волатильности на рынке нефти
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08 апреля 2020 года 18:20

ИК "Фридом Финанс" по-прежнему ожидает всплеска волатильности на рынке нефти

Нефть во второй половине среды удерживает довольно узкий диапазон колебаний $31,7-32,9, чего не было на рынке уже более двух недель, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Была попытка преодолеть уровень $33 снизу вверх, но впоследствии баррель был отброшен обратно. Мы по-прежнему ожидаем всплеска волатильности, приуроченного к совещанию ОПЕК+. Основные движения могут состояться еще до официального объявления, поскольку игроки будут оперативно отыгрывать происходящее по лентам информагентств. Наш базовый сценарий сейчас - попытка закрепиться в диапазоне $33-33,5", - пишет специалист ИК.

Опубликовано: /ИК "Фридом Финанс"/
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