На рынке акций нет иных идей, кроме ожиданий вестей с совещания OPEC+ - "Открытие Брокер"

Неуверенность в нефти передаётся российскому рынку акций, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Переговоры по сделке OPEC+ проходят почти без поступающей информации, но ясно то, что 100% гарантией является лишь участие США. Однако США пока не торопятся заявлять об административном ограничении добычи, ссылаясь на начавшееся её снижение по экономическим причинам. На рынке нет иных идей, кроме ожиданий вестей с совещания OPEC+, поэтому активность существенно снизилась, отмечает А. Кочетков. К середине торгов среды объём сделок на основной секции "Московской биржи" едва достиг 36 млрд рублей.