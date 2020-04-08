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08 апреля 2020 года 16:52
"ВТБ Капитал" выделил топ-5 эмитентов, бонды которых привлекательны в настоящее время
Скачок волатильности на рынках привел к тому, что кривые доходности ряда российских корпоративных эмитентов отражают определенные ценовые диспропорции. Аналитики "ВТБ Капитала" полагают, что в значительной степени это связано с факторами ликвидности. Специалисты перечисляют топ-5 эмитентов, на кривых которых они видят определенные инвестиционные возможности. "Наклон кривой РЖД, на наш взгляд, выглядит слишком большим. RURAIL 24 (YTM 4,2%, z-спред 363 бп) в настоящий момент предлагает самую высокую доходность среди российских корпоративных эмитентов с рейтингами инвестиционного уровня сопоставимой дюрации. RURAIL 24 также торгуется со сравнительно широким спредом (+35 бп) к более короткому RURAIL 22, при том что мы оцениваем справедливый уровень спреда ближе к 25 бп и видим потенциал роста цены для RURAIL 24 на 0,7 пп", - указывают специалисты. Спред NVTKRM 22 – NVTKRM 21 в настоящий момент находится на историческом максимуме в 138 бп против среднего за год уровня в 80 бп. "Мы ожидаем, что спред вернется к среднему уровню", - отмечают аналитики "ВТБ Капитала". Кривая доходности еврооблигаций "ФосАгро" имеет инверсную форму, и z-спред более короткого PHORRU 23 относительно PHORRU 25 в данный момент является положительным (3 бп). "Мы рекомендуем переложиться в более короткий выпуск и видим целевой уровень спреда PHORRU 23-PHORRU 25 на уровне -20 бп", - пишут эксперты. "На наш взгляд, NLMKRU 26 торгуется с неоправданно широким спредом к ближнему концу собственной кривой. Спред NLMKRU 26–NLMKRU 23 составляет 40 бп, против, например, 12 бп для аналогичных по дюрации выпусков "ЛУКОЙЛа". Мы считаем справедливым уровнем спреда NLMKRU 26–NLMKRU 23 25–30 бп, что примерно соответствует его значениям в октябре 2019 г." - указывают аналитики. PGILLN 22 выглядит недооцененным относительно собственной кривой, торгуясь с небольшим положительным z-спредом к PGILLN 23, также близким к историческим максимумам. "Мы видим потенциал для возвращения спреда PGILLN 22–PGILLN 23 к его среднему значению за последний год, составляющему -20 бп", - пишут специалисты "ВТБ Капитала".
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08 апреля 2020 года 18:20
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.08 апреля 2020 года 17:48
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.08 апреля 2020 года 13:46
Аналитики Julius Baer снижают свою позицию по рынку нефти с "конструктивной" до "нейтральной", говорится в комментарии компании. "Цены на нефть выросли примерно на 50% с минимальных значений прошлой недели на фоне того, как ведущие производители обдумывают снижение добычи. Возрождение... читать дальше
.08 апреля 2020 года 09:40
Фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в среду. Цены на нефть уверенно повышаются на торгах в среду. читать дальше
.07 апреля 2020 года 18:03
Единственное, что ясно в настоящее время - это отсутствие ясности на ближайшую перспективу - Saxo Bank
Рынок акций находится на пике "медвежьего" тренда. Движение цен во всех классах активов явно указывает на тревогу, а участники рынка бьются за ликвидность, не обращая внимания на фундаментальное и рациональное, отмечает стратег Saxo Bank по глобальной макроэкономике Кай Ван-Петерсен. "Над всем... читать дальше
.07 апреля 2020 года 17:01
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.07 апреля 2020 года 15:39
Пока спрос на золото превышает предложение, и цены на желтый металл повышаются, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Существенным фактором, вызывающим рост цен на золото, является запуски программ количественного смягчения, анонсированные ФРС и регуляторами других стран, отмечает аналитик... читать дальше
.07 апреля 2020 года 13:47
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.07 апреля 2020 года 10:56
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.07 апреля 2020 года 09:33
Американские фондовые индексы существенно выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть растут во вторник. читать дальше
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