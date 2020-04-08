.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок акций РФ вступил в полосу затишья перед встречей ОПЕК+ - "БКС Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
08 апреля 2020 года 16:30
Рынок акций РФ вступил в полосу затишья перед встречей ОПЕК+ - "БКС Брокер"
Рынок акций РФ в среду вступил в полосу затишья перед встречей стран ОПЕК+ и других нефтепроизводителей, бумаги торгуются разнонаправленно на фоне сдержанного оборота торгов, сообщил "Интерфаксу" эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игорь Галактионов. По его словам, динамика активов демонстрирует настороженность инвесторов, и для такого консервативного подхода есть все основания. После достижения годового минимума в районе отметки 2100 пунктов по индексу МосБиржи рынок акций вырос более чем на 25%, но ключевые риски для экономики по-прежнему актуальны. Пик по распространению эпидемии в США и Европе до сих пор не пройден, и о точных сроках карантина остается только гадать. Число смертей в Италии, Германии и Франции растет. Количество зараженных в США превысило 400 тыс. человек. Кроме того, появились тревожные сигналы о новых заражениях в Китае, где вспышка вируса, как казалось, была уже погашена. Ситуация на рынке нефти также оставляет широкий простор для различных сценариев развития событий. Несмотря на то, что цены на нефть и акции российских нефтяников значительно прибавили после новостей о возобновлении переговоров ОПЕК+, перспективы новой сделки по сокращению добычи остаются туманными. До сих пор неизвестны объем и сроки сокращения, а также предположительное распределение квот по странам. Саудовская Аравия и Россия настаивают на участии в сделке США, но Трамп ясно дает понять, что американская сторона не планирует сокращать собственную добычу, отмечает Галактионов. В таких условиях в ближайшие дни вероятно как продолжение роста акций, так и возобновление их распродаж. Инвесторы предпочитают избегать активных действий до прояснения ситуации. В четверг ожидается телеконференция мировых нефтепроизводителей для обсуждения новой сделки по сокращению добычи, а в пятницу министры энергетики G20 обсудят другие возможности по поддержанию баланса на мировом энергетическом рынке. Нефтегазовый сектор в среду торгуется в неглубоком "минусе" за счет фиксации прибыли после роста с прошлой пятницы. Также слабо смотрятся металлургические и добывающие компании. Чуть лучше других выглядят ориентированные на внутренний спрос компании энергетического сектора. "Голубые фишки" в основном просели, в то время как бумаги "второго эшелона" демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на нефть Brent выпали вниз из коридора $32-33 за баррель в ожидании новой информации о предварительных переговорах по сокращению добычи между странами. Кривая фьючерсов по-прежнему находится в состоянии контанго, что указывает на низкий спрос и перспективу сохранения высоких темпов заполнения нефтяных хранилищ, отмечает Галактионов.
.
08 апреля 2020 года 18:20
Нефть во второй половине среды удерживает довольно узкий диапазон колебаний $31,7-32,9, чего не было на рынке уже более двух недель, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Была попытка преодолеть уровень $33 снизу вверх, но впоследствии баррель был отброшен обратно. Мы... читать дальше
.08 апреля 2020 года 17:48
Неуверенность в нефти передаётся российскому рынку акций, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Переговоры по сделке OPEC+ проходят почти без поступающей информации, но ясно то, что 100% гарантией является лишь участие США. Однако США пока не торопятся заявлять об... читать дальше
.08 апреля 2020 года 13:46
Аналитики Julius Baer снижают свою позицию по рынку нефти с "конструктивной" до "нейтральной", говорится в комментарии компании. "Цены на нефть выросли примерно на 50% с минимальных значений прошлой недели на фоне того, как ведущие производители обдумывают снижение добычи. Возрождение... читать дальше
.08 апреля 2020 года 09:40
Фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в среду. Цены на нефть уверенно повышаются на торгах в среду. читать дальше
.07 апреля 2020 года 18:03
Единственное, что ясно в настоящее время - это отсутствие ясности на ближайшую перспективу - Saxo Bank
Рынок акций находится на пике "медвежьего" тренда. Движение цен во всех классах активов явно указывает на тревогу, а участники рынка бьются за ликвидность, не обращая внимания на фундаментальное и рациональное, отмечает стратег Saxo Bank по глобальной макроэкономике Кай Ван-Петерсен. "Над всем... читать дальше
.07 апреля 2020 года 17:01
Скачок настроений больше всего поддержал валюты развивающихся стран, говорится в комментарии Saxo Bank. "Резкое улучшение рисковых настроений, последовавшее за прорывом американских фондовых индексов через уровни сопротивления, задало позитивный тон европейской сессии, несмотря на довольно... читать дальше
.07 апреля 2020 года 15:39
Пока спрос на золото превышает предложение, и цены на желтый металл повышаются, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Существенным фактором, вызывающим рост цен на золото, является запуски программ количественного смягчения, анонсированные ФРС и регуляторами других стран, отмечает аналитик... читать дальше
.07 апреля 2020 года 13:47
Определяющим фактором для нефтяного рынка остается ситуация со спросом, которая зависит от глобальной экономической активности, говорится в обзоре "Нордеа банка". Ситуация на нефтяном рынке вынудила страны вернуться за стол переговоров. При этом основные противоречия на данный момент... читать дальше
.07 апреля 2020 года 10:56
Текущая неделя должна определить дальнейшую динамику цен на нефть, а пока цена Brent будет держаться выше отметки $30/барр., говорится в обзоре Альфа-банка. Аналитики Альфа-банка отмечают, что на текущей неделе новостной фон будет определяться событиями в мировой нефтяной отрасли: крупнейшие... читать дальше
.07 апреля 2020 года 09:33
Американские фондовые индексы существенно выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть растут во вторник. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.