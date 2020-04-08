Ситуация на мировых рынках акций выглядит более стабильной, чем несколько недель назад - "ВТБ Капитал"

Ситуация на мировых рынках акций на данный момент выглядит более-менее стабильной, во всяком случае, указывает экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон, более стабильной, чем несколько недель назад. Процесс сокращения рисковых позиций и снижения долговой нагрузки инвесторами, судя по всему, в основном уже завершился, а беспрецедентные меры монетарного и фискального стимулирования (прежде всего, со стороны США, но также Великобритании, Японии и других стран) позволили рынкам оттолкнуться от минимумов, достигнутых 23 марта, и начать расти. На сайте МВФ можно ознакомиться с мерами по минимизации последствий COVID-19, реализуемыми в большинстве стран мира. 14 апреля МВФ опубликует очередной доклад "Перспективы развития мировой экономики".

Институт международных финансов (IIF) предупреждает о высокой вероятности наступления рецессии, отмечая, что в данный момент размер глобального долга на 87 трлн долл. (40%) превышает уровень во время предыдущего финансового кризиса. Наиболее остро стоит проблема корпоративного долга. Как ожидается, отмечает Н. Маккиннон, балансы центробанков могут увеличиться примерно на треть относительно докризисных уровней. По данным CrossBorder Capital, темпы роста денежной массы в США могут достичь 15–20%, спровоцировав ускорение инфляции и формирование нового пузыря ликвидности (по опыту, финансовые кризисы случаются примерно каждые 10 лет). В свою очередь из-за угрозы инфляции Федрезерв, чтобы предотвратить резкое повышение доходностей UST, может быть вынужден задействовать такой инструмент, как контроль кривой доходности, что является формой финансовой репрессии. На каком-то этапе нельзя исключать и введения регулирования цен и зарплат, указывает специалист.

Пессимистически настроенные инвесторы предполагают откат рынков до недавних минимумов на фоне рисков глобальной депрессии, которая начнется в текущем году и продолжится в 2021. Оптимисты не придают значения текущей повышенной волатильности рынков и рассчитывают на быстрое восстановление благодаря масштабным стимулирующим мерам, которые улучшают перспективы экономического роста в 2021 г. В текущем году рост мирового ВВП резко замедлится, причем во втором квартале ожидается рекордное падение ввиду фактической остановки экономик в большинстве ведущих стран, отмечает Нил Маккиннон.

Также ожидается расширение фискальных стимулирующих мер – особенно в США, где сейчас обсуждается программа финансирования инфраструктуры объемом 1 трлн долл. Министрам финансов стран еврозоны, которые проводят ряд встреч на этой неделе, предстоит согласовать условия выпуска общих еврооблигаций (так называемых коронабондов) в отсутствие долгового союза.

Помимо этого, они пытаются договориться об использовании средств Европейского стабилизационного механизма. Как сообщается, Еврогруппа пока не достигла соглашения, и сегодня проведет очередные переговоры. На повестке пакет финансовой помощи на общую сумму 0,5 трлн евро. Помимо этого, указывает экономист "ВТБ Капитала", инвесторы внимательно следят за динамикой пандемии, рассчитывая увидеть достижение пика и снижение темпов распространения инфекции и уровней смертности. Как отмечает ОЭСР, ограничительные меры напрямую затронут деятельность секторов, которые формируют до трети ВВП в крупнейших экономически развитых странах. По расчетам организации, за каждый месяц действия таких мер страны теряют порядка 2 пп годового роста ВВП. По оценкам Международной организации труда, из-за пандемии COVID-19 во втором квартале этого года суммарные потери рабочего времени во всем мире составят 7%, что эквивалентно сокращению 195 млн работников, занятых полный рабочий день.

В четверг будет опубликована очередная недельная статистика первичных обращений за пособием по безработице в США. За последние две недели их число выросло в общей сложности на 10 млн, притом что общая численность рабочей силы в стране оценивается в 165 млн чел. По расчетам Глобального института McKinsey, в США под угрозой потери рабочих мест оказались до трети всех занятых, из которых более 80% составляют работники с низким уровнем оплаты труда. Из общего числа рабочих мест, которым угрожает закрытие, 42% приходится всего на две отрасли сферы обслуживания – гостиничное хозяйство и ресторанный бизнес и розничную торговлю.

Глава ФРС Джером Пауэлл в четверг в 10:00 по нью-йоркскому времени выступит в Брукингском институте с докладом, в котором он, вероятно, подчеркнет приверженность ФРС задаче восстановления экономики США. За последнее время Федрезерв принял беспрецедентные меры в области монетарной политики, в результате которых размер баланса регулятора достиг 5,9 трлн долл., а к концу года может увеличиться до 12 трлн долл. или 60% ВВП (актуальные данные о состоянии баланса ФРС содержатся в отчете H.4.1, следующий выпуск которого будет опубликован завтра вечером). Темпы роста денежной массы в США на данный момент составляют 12%, что является максимальным значением за последние 40 лет.

"Вертолетные" деньги действительно поступают в реальную экономику, в отличие от предыдущих программ количественного смягчения, когда выделяемые средства не покидали пределов финансовой системы. Реализация этих программ приводила только к росту котировок финансовых активов, но не к росту потребительской инфляции и зарплат. Долгосрочные инфляционные ожидания в настоящий момент остаются невысокими, и, следовательно, для рынков перспектива ускорения инфляции пока не выглядит сколько-нибудь реальной. Проблемой может стать долговая дефляция, способная привести к снижению скорости денежного обращения, - пишет Н. Маккиннон. - Резкий рост объема размещения UST в текущем году (до 3 трлн долл.) в значительной степени будет абсорбирован Федрезервом. ФРС также признает проблему дефицита долларового фондирования, на борьбу с которой направлено расширение регулятором линий валютного свопа и введение инструмента репо для зарубежных монетарных властей. Давление на денежные рынки действительно ослабевает, и ставки LIBOR начинают снижаться по всей длине кривой".

Между тем в пятницу состоится заседание ОПЕК+ и встреча министров энергетики стран "большой двадцатки", основной темой которых станет поиск путей для предотвращения снижения цен на нефть.

"В целом инвесторы начинают более позитивно оценивать ситуацию с распространением COVID-19 и, в частности, возможные сроки достижения пика пандемии. Для властей всех стран основная проблема сейчас заключается в том, чтобы решить, когда люди cмогут вернуться к нормальному режиму работы. В какой-то момент стоимость "лечения" может превысить урон от самой болезни. Слишком длительный простой экономики может привести к депрессии, которой все хотели бы избежать", - заключает специалист "ВТБ Капитала".