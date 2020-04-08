Преждевременно говорить о V-образном восстановлении экономики и рынков, пик COVID-19 еще не пройден - General Invest

Говорить о начале V-образного восстановления мировых финансовых рынков и реальной экономики все еще может быть преждевременно, поскольку пик распространения коронавируса COVID-19 в мире и, прежде всего в США, еще не пройден до конца, считает аналитик по международным рынкам ИК General Invest Михаил Смирнов.

Как известно, V-образным восстановлением называют стремительный рост экономики (или актива) после такого же стремительного падения. Еще несколько недель назад такой вариант восстановления являлся одним из самых распространенных прогнозов в отношении динамики экономики и финансовых рынков после COVID-19, но теперь ситуация несколько поменялась, считает аналитик.

Исторически V-образное восстановление нередко являлось характерным для экономик, испытавших шок в виде эпидемии или пандемии. Это происходило потому, что в целях поддержки экономической активности правительства и центральные банки пострадавших стран вводили активные монетарные и фискальные стимулы.

Примером такого восстановления является Китай в 2003 году, когда страна столкнулась с эпидемией атипичной пневмонии (SARS). Схожий по своей природе с COVID-19, вирус SARS имел более высокую летальность и привел к тому, что во II квартале 2003 года рост ВВП Китая снизился примерно с 11% до 9% год к году. Однако уже в течение следующих 12 месяцев рост ВВП снова начал ускоряться и обновил многолетние максимумы - это произошло, в том числе, и благодаря стимулам китайского правительства, подчеркнул собеседник "Интерфакса".

В случае с COVID-19 стимулы, введенные в разных странах мира, приобрели более значительный масштаб. Так, Федрезерв США, помимо снижения целевого диапазона процентной ставки до 0-0,25% годовых, объявил о неограниченной программе скупки активов, а правительство США представило программу стимулов в беспрецедентном объеме на уровне $2 трлн. Разумеется, ни монетарные, ни фискальные стимулы не смогут победить инфекцию или сдержать ее распространение, однако они могут дать экономике и финансовым рынкам значительный стимул к росту, по мере того как COVID-19 начнет себя изживать. На финансовых рынках индекс S&P 500, например, в последние две недели прекратил падение и отскочил от локального "дна". Тем не менее, говорить о непременном V-образном восстановлении или окончании "медвежьего" рынка все еще рано - несмотря на позитивные новости касательно динамики вируса в Китае и некоторое улучшение динамики в еврозоне, Соединенным Штатам еще только предстоит испытать пик пандемии COVID-19, считает Смирнов.

Китай на данный момент уже показывает признаки умеренного восстановления, рост новых случаев заболевания в Китае существенно сократился, власти страны постепенно начинают снимать карантин. Если взглянуть на индекс активности в производственном секторе Китая (Caixin China Manufacturing PMI), можно увидеть именно V-образное восстановление: на пике COVID-19 активность в производственном секторе упала с отметки 51 пункт до отметки 40 пунктов, однако уже в конце марта индекс показал стремительное восстановление к отметке 50 пунктов.

В отличие от Китая, индикатору PMI по еврозоне в целом еще только предстоит показать восстановление - как производственный PMI, так и композитный (включает в себя также сферу услуг) показали драматическое падение и находятся на минимумах. Учитывая экономические и политические сложности, которые еврозона испытывала еще до COVID-19, данное восстановление рискует быть не таким стремительным как в Китае.

Тем временем фокус COVID-19 сместился на крупнейшую экономику мира - США, которые вышли на первое место по числу инфицированных. По основным оценкам, вирус в США еще не достиг неоспоримого пика, однако выходящая по стране статистика уже демонстрирует некоторые рекордные негативные изменения: число первичных заявок на пособия по безработице в США за две недели выросло до 10 млн, тогда как в последние 30 лет показатель находился в диапазоне 200-600 тыс., а индексы PMI, как и в еврозоне, уже упали к минимумам. При этом важно отметить, что по последним данным индекс потребительской уверенности в США все еще находился на сравнительно высоких уровнях, а при многих прошлых рецессиях широкий индекс S&P 500 возобновлял рост лишь после того, как индекс потребительской уверенности значительно снижался, напомнил Смирнов.

Таким образом, турбулентность на финансовых рынках может продолжиться, а восстановление мировой экономики во многом будет зависеть от того, насколько быстро США пройдут пик заболевания. На данный момент базовым сценарием является драматическое падение ВВП США в первом полугодии и стремительное восстановление далее, однако при затяжной пандемии значимое восстановление может начаться не ранее 2021 года. Учитывая, что статистика в США оказывается слабее многих пессимистичных прогнозов в отсутствие сравнительно быстрого улучшения ситуации с COVID-19, восстановление реальной экономики может оказаться несколько более комплексным процессом, нежели простое V-образное изменение, считает представитель General Invest.

Тем не менее, по оценке Смирнова, финансовые рынки впоследствии могут показать более быстрое восстановление по сравнению с реальным сектором, как это сложилось исторически в условиях усиленного смягчения монетарной политики. При условии отсутствия волны значимых корпоративных дефолтов и сравнительной стабильности кредитного сектора рынки могут начать закладывать восстановление в цену активов уже тогда, когда появятся первые значимые признаки прохождения пика пандемии COVID-19, заключил собеседник "Интерфакса".