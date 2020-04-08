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08 апреля 2020 года 14:40
Повышенный кредитный риск и уверенность в низкой ключевой ставке способствуют спросу на ОФЗ - Райффайзенбанк
Повышенный кредитный риск и уверенность в низкой ключевой ставке способствуют спросу на ОФЗ, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "По нашему мнению, восстановление российского долгового рынка (главным образом, в сегменте суверенных и квазисуверенных бумаг, тогда как во 2-3 эшелонах доходности остаются повышенными) связано не с возвращением нерезидентов (для этого нужны другие цены на нефть, являющиеся основным индикатором, определяющим состояние экономики РФ), а с покупками просевших бумаг локальными банками. Такие покупки появились после того, как ЦБ РФ однозначно дал понять в своих комментариях, что повышение ключевой ставки является почти невозможным (для этого нужен еще какой-нибудь шок, влекущий быстрое обесценение рубля). Кроме того, сработал и технический фактор завершения 1 квартала (у банков на балансах большой портфель ОФЗ)", - пишут аналитики Райффайзенбанка. Эксперты отмечают, что в предположении ключевой ставки на уровне 5,75-6% в течение следующих 12М текущая кривая ОФЗ уже не выглядит фундаментально интересной (спред 10-летних бумаг к RUONIA составляет всего 100 б.п.). Тем не менее, доходности могут стать еще ниже благодаря "бегству в качество" локальных инвесторов (прежде всего, банков). Новые экономические условия могут привести к финансовой несостоятельности многих компаний среднего и малого бизнеса, а также физических лиц (основной сегмент активного кредитования в 2019 г.), при этом меры поддержки могут оказаться недостаточно эффективными. "Таким образом, повышенный кредитный риск не позволит инвестировать, а возникающая свободная ликвидность от погашаемых кредитов будет уходить в депозиты ЦБ РФ и ОФЗ. Эти факторы (наличие заметной премии к RUONIA и "бегство в качество") могут поддержать спрос на предлагаемые ОФЗ 25084 и ОФЗ 29013. С другой стороны, учитывая дефицитный бюджет, недостатка предложения новых бумаг в этом году на первичном рынке не будет (мы ждем появления премий в доходностях за объемы)", - указывают в Райффайзенбанке.
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