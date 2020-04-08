Текущая коррекция фондовых индексов может продолжить свое развитие - ИК "Фридом Финанс"

Текущая коррекция фондовых индексов может продолжить свое развитие, но рынок потом сможет без труда возобновить свое ралли, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

"На российском рынке мы наблюдаем здоровую коррекцию после четырех подряд растущих сессий и обновления локальных максимумов накануне. РТС (-1,2%) в целом движется в унисон с мировыми площадками, которые отыгрывают провал переговоров еврогруппы по выделению помощи за счет общих фондов. Камнем преткновения, как обычно, стали разногласия южных и северных стран по условиям выдачи льготных кредитов. РТС сейчас находится вблизи уровней закрытия трехнедельной давности. Это по-прежнему близко к диапазону 1080-1180, в который, вероятно, рынок двинется не раньше четверга. Текущая коррекция фондовых индексов может развиться вплоть до 1050 пунктов по индексу РТС, но и оттуда рынок сможет без труда возобновить свое ралли", - отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

Эксперт указывает, что по индексу Мосбиржи просадка в среду также составила около 1%. Рынок торгуется в пределах 2600-2650 пунктов. "По нашим оценкам, в среду вполне можем увидеть преодоление 2600 сверху вниз и дойти до 2570 даже на нейтральном внешнем фоне. При появлении сильных драйверов коррекция может дойти до 2500-2510 пунктов. Основной последующий сценарий - рост в диапазон 2660-2720", - пишет он.