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08 апреля 2020 года 13:11
Moody's ожидает роста доли проблемных кредитов в РФ в 2020г до 20%, прогнозирует "лишь небольшую прибыль" банков
Распространение коронавируса и недавний обвал цен на нефть значительно ослабят экономическую активность в России, негативно повлияют на качество активов и прибыльность банков, считает рейтинговое агентство Moody's, изменившее прогноз по российской банковской системе со "стабильного" на "негативный". Доля проблемных кредитов в совокупном кредитном портфеле по сектору вырастет, по прогнозу Moody's, с 10% на конец 2019 года примерно до 20% по итогам 2020 года, так как ухудшение экономических условий "подорвет" платежеспособность заемщиков. В первую очередь пострадают кредиторы с большим риском на малые и средние предприятия (МСП). "В то же время масштабная реструктуризация кредитов замаскирует истинную степень ухудшения качества активов", - отмечает агентство. По его прогнозам, уровень покрытия резервами проблемной задолженности в 2020 году сократится до 50-60% с почти 80%. Moody's прогнозирует ухудшение операционной среды в России на фоне практически приостановки экономического роста. Рост ВВП РФ в 2020 году маловероятен из-за низких цен на нефть и повсеместного закрытия бизнесов, полагает агентство. "Прибыльность банков ухудшится и едва ли останется положительной для всех участников банковского сектора. Основными негативными факторами станут рост кредитных потерь и снижение чистой процентной маржи", - отмечает Moody's. "Мы теперь ожидаем, что банковский сектор в целом получит лишь небольшую прибыль в 2020 году", - пишут аналитики в обзоре. Показатели достаточности капитала банков в целом останутся стабильными из-за торможения кредитования и несмотря на снижение прибыльности, считает агентство. Поддержку достаточности капитала также окажет сокращение дивидендных выплат многими банками. Ситуация с фондированием и ликвидностью тоже будет стабильной благодаря значительной депозитной базе. По мнению Moody's, существующих источников фондирования достаточно для финансирования кредитной деятельности банков. Агентство ожидает, что государство продолжит поддерживать крупнейшие банки. Правительство и ЦБ вместе контролируют порядка 70% активов банковского сектора, включая банки, находящиеся на санации. "Вероятность поддержки этих банков государством высока", - отмечает Moody's.
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