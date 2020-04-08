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08 апреля 2020 года 12:00
"ВТБ Капитал" поднял рейтинг GDR ФосАгро до "покупать" в связи с падением котировок
(добавлены 3-5-й абзацы) "ВТБ Капитал" повысил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с "держать" до "покупать" в связи с падением их рыночной стоимости за последнее время, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Елены Сахновой и Артема Водянникова. Прогнозная цена этих бумаг, рассчитанная экспертами "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет $13,2 за штуку. С начала года котировки GDR "ФосАгро" в Лондоне опустились на 18% и в марте достигали минимумов с 2013 года на уровне $9,16 за бумагу. При этом ослабление рубля позитивно для компании, почти 70% выручки которой обеспечивает экспорт. По оценке аналитиков, этот фактор прибавит 10% к выручке и 40% к EBITDA "ФосАгро" в 2020 году. Цены на DAP с начала года повысились на 10% на фоне сокращения производства в Китае в I квартале. Однако их дальнейший рост ограничен с учетом ожидаемого увеличения китайского экспорта: власти страны снизили тарифы на транспортировку для поддержки своих производителей. Этот же фактор, наряду со снижением стоимости газа в Европе, оказывает давление на котировки азотных удобрений, отмечается в обзоре. "ВТБ Капитал" снизил прогноз цены на карбамид в 2020 году до $231/т и сохранил прогноз цены на DAP на уровне $310/т (FOB Baltic). По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "ФосАгро", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $14,63 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $10,76 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: ФосАгро
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