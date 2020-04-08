Рынки в среду будут снижаться на фоне роста опасений, что пик заражений еще не пройден - ITI Capital

Глобальные рынки будут снижаться ввиду резкого скачка смертей в штате Нью-Йорк и заявлений властей ведущих европейских стран, что пик заражений еще не пройден, говорится в комментарии ITI Capital.

Американские фьючерсы растут в среду, а фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно, констатируют аналитики ITI Capital.

Фьючерсы американских индексов выросли на фоне новостей о дальнейших стимулирующих мерах, запланированных властями США. Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что он попросил конгресс выделить дополнительные $250 млрд для кредитования малого бизнеса.

Власти Китая сняли ограничения на выезд из Уханя, откуда началось распространение вируса. При этом в ряде других городов страны ограничительные меры были ужесточены. В Японии объявили режим ЧС, а парламент Сингапура принял законопроект, запрещающий устраивать вечеринки, а также собираться с родственниками или друзьями, если они живут отдельно.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти - на данный момент оно превышает 1,43 млн человек, количество смертей превысило 82 тыс.

Во вторник основные индексы росли из-за позитивных новостей о борьбе с коронавирусом. Позже динамика изменилась и рынки закрыли торговую сессию в небольшом "минусе" ввиду новостей о том, что в Нью-Йорке было зафиксировано рекордное количество смертей за день. Министр здравоохранения Франции во вторник заявил, что в стране еще не пройден пик заражений; в Испании выросло количество заражений и смертей.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что ослаблять ограничительные меры пока рано. Тем не менее, власти нескольких европейских стран заявили, что готовятся к таким шагам. Италия сообщила о наименьшем количестве новых случаев заражения с 13 марта.

"Мы считаем, что глобальные рынки будут снижаться ввиду резкого скачка смертей в штате Нью-Йорк и заявлений властей ведущих европейских стран, что пик заражений еще не пройден", - пишут в ITI Capital.