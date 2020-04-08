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08 апреля 2020 года 11:22
Рынки в среду будут снижаться на фоне роста опасений, что пик заражений еще не пройден - ITI Capital
Глобальные рынки будут снижаться ввиду резкого скачка смертей в штате Нью-Йорк и заявлений властей ведущих европейских стран, что пик заражений еще не пройден, говорится в комментарии ITI Capital. Американские фьючерсы растут в среду, а фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно, констатируют аналитики ITI Capital. Фьючерсы американских индексов выросли на фоне новостей о дальнейших стимулирующих мерах, запланированных властями США. Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что он попросил конгресс выделить дополнительные $250 млрд для кредитования малого бизнеса. Власти Китая сняли ограничения на выезд из Уханя, откуда началось распространение вируса. При этом в ряде других городов страны ограничительные меры были ужесточены. В Японии объявили режим ЧС, а парламент Сингапура принял законопроект, запрещающий устраивать вечеринки, а также собираться с родственниками или друзьями, если они живут отдельно. Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти - на данный момент оно превышает 1,43 млн человек, количество смертей превысило 82 тыс. Во вторник основные индексы росли из-за позитивных новостей о борьбе с коронавирусом. Позже динамика изменилась и рынки закрыли торговую сессию в небольшом "минусе" ввиду новостей о том, что в Нью-Йорке было зафиксировано рекордное количество смертей за день. Министр здравоохранения Франции во вторник заявил, что в стране еще не пройден пик заражений; в Испании выросло количество заражений и смертей. Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что ослаблять ограничительные меры пока рано. Тем не менее, власти нескольких европейских стран заявили, что готовятся к таким шагам. Италия сообщила о наименьшем количестве новых случаев заражения с 13 марта. "Мы считаем, что глобальные рынки будут снижаться ввиду резкого скачка смертей в штате Нью-Йорк и заявлений властей ведущих европейских стран, что пик заражений еще не пройден", - пишут в ITI Capital.
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08 апреля 2020 года 18:20
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.08 апреля 2020 года 17:48
Неуверенность в нефти передаётся российскому рынку акций, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Переговоры по сделке OPEC+ проходят почти без поступающей информации, но ясно то, что 100% гарантией является лишь участие США. Однако США пока не торопятся заявлять об... читать дальше
.08 апреля 2020 года 13:46
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.08 апреля 2020 года 09:40
Фондовые индексы США завершили торги во вторник снижением. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в среду. Цены на нефть уверенно повышаются на торгах в среду. читать дальше
.07 апреля 2020 года 18:03
Единственное, что ясно в настоящее время - это отсутствие ясности на ближайшую перспективу - Saxo Bank
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.07 апреля 2020 года 17:01
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.07 апреля 2020 года 15:39
Пока спрос на золото превышает предложение, и цены на желтый металл повышаются, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Существенным фактором, вызывающим рост цен на золото, является запуски программ количественного смягчения, анонсированные ФРС и регуляторами других стран, отмечает аналитик... читать дальше
.07 апреля 2020 года 13:47
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.07 апреля 2020 года 10:56
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.07 апреля 2020 года 09:33
Американские фондовые индексы существенно выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть растут во вторник. читать дальше
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