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07 апреля 2020 года 19:00
Основной спрос на аукционах Минфина в среду будет сформирован в первую очередь со стороны банков - Промсвязьбанк
Основной спрос на аукционах Минфина в среду будет сформирован со стороны локальных инвесторов, в первую очередь, банков, при этом в ближайшие месяцы повышенная волатильность на рынках, скорее всего, будет сохраняться, говорится в комментарии Промсвязьбанка. После более чем месячного перерыва Минфин возвращается на первичный рынок с аукционами сразу по 3 выпускам, отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. В среду инвесторам будет предложен новый 10-летний флоутер ОФЗ 29013 с привязкой к ставке RUONIA (без лимита), 8-летний инфляционный выпуск ОФЗ 52002 на 10,8 млрд руб. и классический 3-летний выпуск ОФЗ 25084 на 20 млрд руб. Рыночная конъюнктура за последние дни существенно улучшилась - на фоне восстановления цен на нефть и замедления темпов распространения эпидемии на рынках наблюдается глобальное восстановление "аппетита" к риску. "Отметим, что флоутеры, выпущенные по новым правилам (с минимальным временным лагом расчета RUONAI) достаточно неплохо показали себя в качестве "защитного" актива - просадка котировок по ним была незначительной. Котировки инфляционных выпусков также достаточно быстро восстановились к уровню начала года. А вот доходности классических ОФЗ пока на 35-40 б.п. выше начала года (6,25% по 3-летим бумагам и 6,46% годовых - по 5-летним)", - указывает Д. Грицкевич. "Что касается нерезидентов, то после рекордных нетто-продаж в марте (-278 млрд руб., по данным НРД) за первые 4 торговых дня апреля иностранные инвесторы пока не спешат возвращаться в рублевые госбумаги, несмотря на улучшение рыночной конъюнктуры - объем нетто покупок с 31 марта по 6 апреля, по данным НРД, составил скромные 4 млрд руб., - пишет специалист банка. - На наш взгляд, основной спрос на завтрашних аукционах будет сформирован со стороны локальных инвесторов, в первую очередь, банков. Кроме того, в среднесрочной перспективе фокус банков от кредитования будет смещаться в сторону ОФЗ на фоне роста риска в корпоративном сегменте. К концу года видим потенциал снижения кривой ОФЗ порядка 50 б.п. от текущих уровней на фоне возврата ожиданий по снижению ключевой ставке, однако в ближайшие месяцы повышенная волатильность на рынках, скорее всего, будет сохраняться".
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