Фондовые игроки на повышение проявляют осторожность - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник стремились в район 2700 и 1125 пунктов соответственно, где расположены верхние полосы Боллинджера дневных графиков, но к концу сессии растеряли существенную часть отвоеванных позиций. Игроки на повышение проявляют осторожность, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Кроме того, для рублевого индикатора у 2650 пунктов расположено в том числе важное среднесрочное сопротивление (средняя полоса Боллинджера месячного графика), что создает дополнительные риски перехода к продажам при отсутствии веских поводов для повышения. Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - 2550-2750 пунктов", - отмечает Е. Кожухова.