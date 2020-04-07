.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Фондовые игроки на повышение проявляют осторожность - ИК "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
07 апреля 2020 года 18:38

Фондовые игроки на повышение проявляют осторожность - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник стремились в район 2700 и 1125 пунктов соответственно, где расположены верхние полосы Боллинджера дневных графиков, но к концу сессии растеряли существенную часть отвоеванных позиций. Игроки на повышение проявляют осторожность, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Кроме того, для рублевого индикатора у 2650 пунктов расположено в том числе важное среднесрочное сопротивление (средняя полоса Боллинджера месячного графика), что создает дополнительные риски перехода к продажам при отсутствии веских поводов для повышения. Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - 2550-2750 пунктов", - отмечает Е. Кожухова.

Опубликовано: /Велес Капитал ИК/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
07 апреля 2020 года 18:03
Единственное, что ясно в настоящее время - это отсутствие ясности на ближайшую перспективу - Saxo Bank
Рынок акций находится на пике "медвежьего" тренда. Движение цен во всех классах активов явно указывает на тревогу, а участники рынка бьются за ликвидность, не обращая внимания на фундаментальное и рациональное, отмечает стратег Saxo Bank по глобальной макроэкономике Кай Ван-Петерсен. "Над всем...    читать дальше
.
07 апреля 2020 года 17:01
Скачок настроений больше всего поддержал валюты развивающихся стран - Saxo Bank
Скачок настроений больше всего поддержал валюты развивающихся стран, говорится в комментарии Saxo Bank. "Резкое улучшение рисковых настроений, последовавшее за прорывом американских фондовых индексов через уровни сопротивления, задало позитивный тон европейской сессии, несмотря на довольно...    читать дальше
.
07 апреля 2020 года 15:39
Спрос на золото пока превышает предложение - ИК "Фридом Финанс"
Пока спрос на золото превышает предложение, и цены на желтый металл повышаются, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Существенным фактором, вызывающим рост цен на золото, является запуски программ количественного смягчения, анонсированные ФРС и регуляторами других стран, отмечает аналитик...    читать дальше
.
07 апреля 2020 года 13:47
Определяющим фактором для нефтяного рынка остается ситуация со спросом - "Нордеа банк"
Определяющим фактором для нефтяного рынка остается ситуация со спросом, которая зависит от глобальной экономической активности, говорится в обзоре "Нордеа банка". Ситуация на нефтяном рынке вынудила страны вернуться за стол переговоров. При этом основные противоречия на данный момент...    читать дальше
.
07 апреля 2020 года 10:56
Цена Brent пока будет держаться выше отметки $30/барр. - Альфа-банк
Текущая неделя должна определить дальнейшую динамику цен на нефть, а пока цена Brent будет держаться выше отметки $30/барр., говорится в обзоре Альфа-банка. Аналитики Альфа-банка отмечают, что на текущей неделе новостной фон будет определяться событиями в мировой нефтяной отрасли: крупнейшие...    читать дальше
.
07 апреля 2020 года 09:33
Рынок акций США вырос более чем на 7%
Американские фондовые индексы существенно выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть растут во вторник.    читать дальше
.
06 апреля 2020 года 18:47
Рынок золота готовится к ралли - "БКС Глобал Маркетс"
Увеличение объемов ликвидности в мировой экономике в среднесрочной перспективе создает предпосылки для роста цен на многие активы, прежде всего, на золото, которое также выигрывает от вероятного усиления инфляционных рисков, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Ухудшение эпидемиологической и...    читать дальше
.
06 апреля 2020 года 17:07
Brent в преддверии встречи ОПЕК+ будет торговаться в диапазоне $30-40/барр. - "БКС Глобал Маркетс"
Специалисты "БКС Глобал Маркетс" считают, что в преддверии встречи ОПЕК+ Brent будет торговаться в диапазоне $30-40/барр., сообщается в обзоре компании. Экстренная встреча ОПЕК+ была перенесена с 6 на 9 апреля, а 10 апреля планируется обсуждение ситуации на нефтяном рынке в рамках G20, что...    читать дальше
.
06 апреля 2020 года 16:04
Более четверти экономики США не функционирует из-за коронавируса - аналитики
Пандемия коронавируса привела к приостановке экономической деятельности в США на 29%, свидетельствует исследование Moody's Analytics для The Wall Street Journal. Хотя реальные масштабы влияния вспышки заболевания на экономику нельзя будет оценить в течение ближайших лет, экономисты отмечают...    читать дальше
.
06 апреля 2020 года 12:48
Диапазон колебаний Brent в апреле рискует остаться очень широким - $22-38/барр. - Росбанк
Диапазон колебаний Brent в апреле рискует остаться очень широким - $22-38/барр., сообщается в обзоре Росбанка. Попытки координировать действия России, Саудовской Аравии и США на фоне падения спроса во 2к’20 не обещают быстрых побед, считают аналитики Росбанка. Сырьевые эксперты значительно...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.