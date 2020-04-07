Развитие коррекции по индексу Мосбиржи может продолжиться и в среду при определенном внешнем фоне - ИК "Фридом Финанс"

Аналитики ИК "Фридом Финанс", отмечают, что по индексу Мосбиржи во вторник произошел слабый откат к уровням закрытия понедельника. "Максимум составил 2689 пунктов, вершина в 2700 пунктов так и не была взята - эта цель остается уже для сессии среды. После пяти подряд "зеленых" торговых дней нынешняя остановка вполне ожидаема. Развитие коррекции может продолжиться и в среду - если этому будет способствовать внешний фон. В этом случае новые недельные максимумы будут переписаны уже в пятницу", - говорится в комментарии специалиста ИК Валерия Емельянова.