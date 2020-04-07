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Главная / Аналитикам / Аналитика / Единственное, что ясно в настоящее время - это отсутствие ясности на ближайшую перспективу - Saxo Bank
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07 апреля 2020 года 18:03
Единственное, что ясно в настоящее время - это отсутствие ясности на ближайшую перспективу - Saxo Bank
Рынок акций находится на пике "медвежьего" тренда. Движение цен во всех классах активов явно указывает на тревогу, а участники рынка бьются за ликвидность, не обращая внимания на фундаментальное и рациональное, отмечает стратег Saxo Bank по глобальной макроэкономике Кай Ван-Петерсен. "Над всем царствует страх, а также боязнь страха. Об этом свидетельствует индекс волатильности VIX, превышающий 80 пунктов - в семь раз выше, чем в середине января, когда он был между 12 и 13, - пишет специалист. - Индекс S&P 500 сначала года упал на 25%. Однако нужно вспомнить, что нынешний кризис последовал за самым длинным в истории периодом "бычьего" рынка. S&P 500 после минимума 2009 года вырос примерно на 400% и достиг абсолютного максимума около 3390. Некоторые наименования, например Amazon, и сейчас на 1200% выше, чем тогда, несмотря на 20-процентный отход от максимума". "Как всегда, всё определяет контекст. Всё пройдет, пройдет и это. Жизнь продолжится, и со временем неопределенность исчезнет, а с ней исчезнет и страх. После достаточного количества просветительских и ограничительных мер коронавирусные тревоги со временем начнут сходить на нет. Когда весь мир пройдет через то, через что Азия прошла в январе-феврале, уровень страха снизится. Нужно пересмотреть ожидания по фундаментальным показателям и доходам. Регуляторы столкнулись с тройной угрозой: удар по спросу, удар по предложению и уничтожение капитала на рынке энергоносителей, - отмечает К. Ван-Петерсен. - Беспокоиться нужно не столько о достоверности растущих цифр по случаям заболевания в США и Европе, сколько о направлении распространения и о том, что у Азии (особенно у Китая, Гонконга и Сингапура) есть большой исторический опыт, ресурсы и знания для борьбы с эпидемиями, особенно в связи с "атипичной пневмонией" десятилетней давности, а вот у Европы и США этого нет. В ближайшие недели мы будем наблюдать результаты прекрасной работы по ограничению заражения, проделанной Китаем, Сингапуром и Гонконгом. Количество случаев в Европе и США, скорее всего, в ближайшие месяц-два будет быстро расти. Однако с наступлением лета в Северном полушарии время окажется на нашей стороне. Кроме того, возможен прорыв в разработке вакцины. Таковы потенциальные преимущества, которых у Азии не было". Китай первым вступил в период замедления экономики - предполагают, что за первый квартал падение ВВП там может составить 10-20% - но в ближайшие квартал-два волна, скорее всего, дойдет до Еврозоны и США, отмечает специалист Saxo Bank. "Поэтому парадокс в том, что экономический рост Китая во втором квартале будет, вероятно, ускоряться, тогда как в остальном мире замедлится. Тем, кто резонно заметит, что в США и Еврозоне снизится спрос на китайские товары, нужно напомнить об азиатской демографии, потребительских расходах, здравоохранении, биотехнологиях и инфраструктурных проектах. Более 50% китайской торговли происходит в Азии. Большей части азиатских стран важнее ускорение экономического роста в Китае, чем в США или Еврозоне. Не стоит также забывать, что Китай будет начинать с самого низкого из возможных оснований - с нуля. Инвесторам нужно в первую очередь смотреть на строительные компании и на игроков в области недвижимости и инфраструктуры. Страна постепенно возвращается к экономике услуг: повсюду вновь открываются ресторанные сети, и некоторые провинции сообщают о почти 100-процентном возврате к норме", - отмечает Кай Ван-Петерсен. Ближайшие к Китаю страны с более высоким бета-коэффициентом - это, конечно, Сингапур, Южная Корея и Тайвань. Там пока не видно признаков поворота экономики вверх, но стоит ожидать восстановления активности в течение этого квартала вслед за Китаем, полагает стратег банка. Здесь, по его мнению, можно обращать внимание на "голубые фишки" с высокими дивидендами и хорошим балансом. В мире, где доходности постоянно снижаются (ФРС только за март снизила ставки на 150 базисных пунктов), такие наименования, как CK Hutchison (1 HK) приносят почти 6% без учета затрат на финансирование. А, например, Altria (MO, бывшая Philip Morris) дает около 9% без учета затрат на финансирование - и это всё после падения на 30% и 23% с начала года соответственно.
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