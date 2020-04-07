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07 апреля 2020 года 17:43
"БКС Глобал Маркетс" ожидает успешного погашения бондов О’Кей-5бо 21 апреля 2020 года
Аналитики "БКС Глобал Маркетс" ожидают успешного погашения бондов О’Кей-5бо 21 апреля 2020 года и не ждут выхода компании на рынок облигаций с новыми заимствованиями в ближайшее время, сообщается в обзоре. "O’Кей" опубликовал финансовые результаты за 2019 г. по МСФО, отразившие увеличении долговой нагрузки до 3,7х из-за перехода на новый стандарт МСФО 16. Выручка "О’Кей" по результатам 2019 г. выросла на 2,3% г/г (до 165,1 млрд рублей) на фоне продолжающейся экспансии сети дискаунтеров "Да!" и продуктовой инфляции. Органический прирост составил 3%. В структуре выручки 90% приходится на гипермаркеты, что делает компанию уязвимой в текущей ситуации карантинных мер. "Мы ожидаем ухудшения операционных показателей "О’Кей" в 1П20, т.к. 36 из 78 гипермаркетов компании расположены в Москве и Санкт-Петербурге, и ограничение передвижения жителей в марте-апреле негативно скажется на их посещаемости. Рост сопоставимых продаж (LFL) по группе составил 0,9%, опережая показатели более крупных ритейлеров, таких как "Лента" и "Магнит", на фоне увеличения среднего чека на 0,9%, трафик остался на уровне прошлого года. Вместе с тем необходимо отметить, что хорошие результаты были обеспечены благодаря формату дискаунтеров, LFL по которому составил 14,9%", - указывают специалисты "БКС Глобал Маркетс". EBITDA по итогам 2019 г. составила 13,8 млрд рублей, что на 2,2% ниже показателя за 2018 г., пересчитанного в соответствии с новым стандартом МСФО 16. Маржинальность EBITDA составила 8,4% против 8,8%, пересчитанных по итогам 2018 г. Рентабельность сегмента гипермаркетов достигла 9,7%, в то время как дискаунтеры показали негативный результат – 1,2%. Общий долг "О’Кей" вырос на 65% г/г (до 56.8 млрд рублей) на фоне признания лизинговых обязательств в структуре долга вследствие перехода на МСФО 16, что привело к росту показателя Чистый долг/EBITDA до 3,7х. "Мы видим риск увеличения долговой нагрузки в 1П20 из-за сокращения операционной прибыли вследствие ограничительных мер, вызванных коронавирусом. В структуре долга (без учета лизинга) 51% приходится на облигации. CAPEX по итогам 2019 г. снизился на 19% г/г (до 2,9 млрд рублей), из которых 1,9 млрд рублей были направлены на развитие сети дискаунтеров. FCF составил 8,2 млрд рублей. Риски рефинансирования мы оцениваем как невысокие, учитывая практически полное покрытие краткосрочного долга денежными средствами. Отсутствие планов увеличения капзатрат также снижает потребности в долговом финансировании", - пишут аналитики. "Ликвидность в облигациях "О’Кей" остается сниженной, что, впрочем, в моменте характерно для корпоративных выпусков 2-го эшелона. Мы считаем, что О’Кей-5бо будет успешно погашен 21 апреля и не ожидаем выхода компании на рынок облигаций с новыми заимствованиями в ближайшее время", - указывают специалисты "БКС Глобал Маркетс".
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Компании упоминаемые в новости: О`КЕЙ
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