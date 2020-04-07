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07 апреля 2020 года 17:01
Скачок настроений больше всего поддержал валюты развивающихся стран - Saxo Bank
Скачок настроений больше всего поддержал валюты развивающихся стран, говорится в комментарии Saxo Bank. "Резкое улучшение рисковых настроений, последовавшее за прорывом американских фондовых индексов через уровни сопротивления, задало позитивный тон европейской сессии, несмотря на довольно невыразительную азиатскую. Мы продолжаем удивляться энтузиазму рынка, но это движение еще может продолжиться без перелома установившихся трендов", - пишет главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. "Считается, что рынок сейчас радуется замедлению роста заболеваемости COVID-19 и ждет нормализации экономики, учитывая огромные вливания ликвидности центробанками и особенно обеспечение Федрезервом защиты от страхов на тему долларового фондирования или кредитного кризиса. Ралли, конечно, впечатляющее, и игнорировать его нельзя, но мы всё-таки сохраняем опасение, что радоваться еще слишком рано. Первые страны, планирующие вскоре начать возобновление активности (Дания и Австрия), собираются делать это очень медленно, - отмечает специалист. - Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, он переведен в палату интенсивной терапии. Он получает кислород, хотя и не подключен к аппарату ИВЛ. Пока его замещает министр иностранных дел Доминик Рааб. Фунт стерлингов торгуется без значительных изменений, но, вероятно, торговался бы выше, если бы не его нестабильное состояние". "Развивающимся странам внезапно стало лучше. Падение в течение понедельника быстро прекратилось, ситуация продолжила улучшаться и во вторник - в RUB, HUF, ZAR, MXN и не только. Особый технический интерес представляет мексиканское песо: объявленный вчера правительством президента Обрадора пакет стимулирующих мер оказался слабым, и песо упало к USD до рекордного минимума. Но с общим восстановлением "риск-аппетита" пара USD/MXN отошла от нового максимума за цикл (выше 25,00) и сейчас находится заметно ниже. Подобные предельные линии начертили себе и многие другие валюты развивающихся стран, которые до вчерашнего дня казались безнадежно падающими. Этот сектор заслуживает внимания как одно из слабых звеньев финансового рынка, если обстановка не продолжит улучшаться", - пишет стратег Saxo Bank. Прошедшей ночью премьер-министр Японии Абэ объявил о пакете стимулирования на 108 трлн иен - почти 1 трлн долл. США или почти 20% ВВП страны. Сама иена на эту новость почти не отреагировала, торгуясь в обычной связи с "риск-аппетитом" - несколько укрепляясь против доллара США, но слабея в остальных парах. "Следующие день-два торговли на мировых рынках акций должны показать, что происходит - недолговечный подскок или начало серьезной стабилизации. Форекс, за редкими исключениями, ведет себя в соответствии с рисковыми настроениями. Достойна внимания сегодняшняя встреча Еврогруппы, причем скорее в части политического тона, чем конкретных решений. Хотя ЕЦБ сейчас держит спреды доходности облигаций под контролем, у нас по-прежнему есть опасения общего характера", - отмечает Джон Харди. "Мы считаем пару AUD/USD хорошим индикатором состояния доллара США и степени соответствия между поведением валют G10 и "риск-аппетитом". Несколько разочаровывает, что несмотря на выход основных фондовых индексов США выше важных уровней сопротивления, локальное сопротивление в этой паре до сих пор не преодолено. Если локальный максимум около 0,6200 и выше будет прорван, то следующая важная область - 0,6450, соответствующая уровню Фибоначчи для коррекции всей распродажи, а затем 0,6500. Но до этого еще далеко", - указывает специалист банка.
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