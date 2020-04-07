Курс рубля на ближайшее время будет определяться решением производителей нефти - "Открытие Брокер"

Курс рубля на ближайшее время будет определяться решением производителей нефти, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Текущий рост цен на нефть пока не отменяет меры поддержки отечественной валюты, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. В условиях роста "аппетитов" к риску необходимость мер поддержки снизится, так как ликвидность ведущих центральных банков будет искать объекты для более выгодного вложения, а рубль со своей положительной доходностью явно отличается в лучшую сторону от большинства мировых валют.

"На ближайшее время курс будет определяться решением производителей нефти. Если сделка состоится, то стоимость барреля может подняться до $35-45 за Brent. Если же сделка развалится, то нельзя исключать волны разочарования и повторного тестирования отметки 80 рублей за доллар", - указывает специалист компании.