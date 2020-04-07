Пока акции Аэрофлота расположены выше 68,50 руб., основной тренд по ним остается восходящим - ИК "Велес Капитал"

Акции "Аэрофлота" во вторник выглядят "лучше рынка" и смогли подойти к очередной цели среднесрочной коррекции в 80 рублей. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "ADX говорит о преобладании восходящего тренда умеренной силы - у важного сопротивления нельзя исключать некоторой фиксации прибыли. В то же время пока акции расположены выше 68,50 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), основной тренд по ним остается восходящим, а при способности удержаться выше 80 руб. можно ожидать скачка в район 90 руб." - считает специалист компании.

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