Спрос на золото пока превышает предложение - ИК "Фридом Финанс"

Пока спрос на золото превышает предложение, и цены на желтый металл повышаются, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Существенным фактором, вызывающим рост цен на золото, является запуски программ количественного смягчения, анонсированные ФРС и регуляторами других стран, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Елена Беляева. Дополнительные деньги, выделенные для поддержания экономики, идут на рынки, в том числе фондовые и сырьевые, увеличивая спрос на активы. Банки в условиях текущей неопределенности относительно последствий эпидемии не готовы брать на себя риски кредитования бизнеса, и предпочитают вкладываться в активы с низким риском, а в условиях нулевых процентных ставок облигации не имеют перед золотом преимуществ. Золото - это актив, который не приносит процентного дохода, обращает внимание специалист.

Более того, указывает Е. Беляева, дополнительные деньги вне зависимости от того, на какие рынки они идут, обесценивают валюты, увеличивая предложение денег. Поскольку цена товаров, в том числе золота, выражена в долларах, чем меньше стоит доллар, тем больше стоит драгоценный металл.

"Если количественные смягчения достигнут цели, и экономика после прохождения пика эпидемии начнет восстанавливаться, то будет рост инфляции, а золото рассматривается как один из инструментов хеджирования от этого риска. В ближайшей перспективе (неделя-две) цена тройской унции, скорее всего, вернется ниже 1700 долларов. Это очень значимый уровень, преодолеть его быстро вряд ли получится, - пишет Елена Беляева. - Поэтому пока спрос на золото превышает предложение, и цены на желтый металл повышаются, но в обозримом будущем может появиться ещё один фактор, влияние которого на будущие цены пока сложно оценить. На прошлой неделе ЦБ России объявил о приостановке покупки на внутреннем рынке золота в резервы, что может стимулировать рост предложения российского золота на зарубежных рынках. Это ещё, скорее всего, роста цены на золото не остановит, но если Россия начнет продавать золото из резервов для покрытия расходов, связанных с проблемами в экономике после остановки на карантин, то это может изменить баланс покупателей и продавцов на этом рынке. В случае если цены на нефть стабилизируются в районе хотя бы 40 долларов за баррель, скорее всего, до распродажи золотого запаса дело не дойдет".