Сохранение благоприятной ситуации на рынке нефти даст рублю возможность протестировать уровень 75 за доллар - ИК "Велес Капитал"

Аналитики ИК "Велес Капитал" считают, что при сохранении благоприятной ситуации на рынке нефти рубль, вероятно, сможет протестировать уровень 75 за доллар, говорится в комментарии компании.

Рубль не является исключением среди валют EM и к середине вторника прибавил порядка 0,7% к доллару. Однако основным фактором поддержки для отечественной валюты остаются котировки нефти, сохраняющие положительную динамику в ожидании предстоящей встречи ОПЕК+, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. При сохранении благоприятной ситуации на рынке нефти рубль, вероятно, сможет протестировать уровень в 75, где последний раз отечественная валюта находилась 17 марта, указывает специалист.

"Следует добавить, что постепенному возвращению рублем своих позиций способствуют не только восстановление цен на нефть и улучшение настроений глобальных инвесторов, но и ряд других дополнительных факторов. В их числе сохраняющиеся продажи валюты со стороны ЦБ, резкое замедление импорта в условиях закрытия границ и сокращение спроса на наличную валюту со стороны населения в условиях действия ограничительных мер", - пишет Ю. Кравченко.