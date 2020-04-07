Ожидания правят бал на рынке акций РФ - "БКС Брокер"

Возросший аппетит инвесторов к рисковым активам поддерживается во вторник ожиданиями прохождения острой фазы мирового гуманитарно-экономического кризиса. Несмотря на то, что замедление темпов распространения пандемии COVID-19 на территории США и ЕС еще должно быть подтверждено временем, этого оказалось достаточно для активизации покупок акций, в том числе и на российском рынке, считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Михаил Зельцер.

По его словам, немаловажным фактором спроса последних дней служит надежда участников рынка на достижение консенсуса в вопросе ограничения добычи между крупнейшими странами-производителями нефти. В случае заключения "сделки" восстановление котировок может ускориться, стоимость Brent может подняться к $40 за баррель и выше. Рынки ждут новостей 9 апреля, а до четверга волатильность может возрасти на фоне противоречивых сообщений с фронтов борьбы экспортеров сырья, сказал эксперт в интервью "Интерфаксу".

Закономерным результатом смены негативного сантимента служит рост рублевых активов. Индекс гособлигаций RGBI вышел к уровням 10 марта, отыграв около 2/3 всего падения. Российский рубль пришел к поддержке 75,5 руб./$1 и 82 руб./EUR1. Потенциал дальнейшего укрепления нацвалюты сохраняется.

По словам собеседника "Интерфакса", на рынке акций высоким спросом пользуются акции банковского сектора. Опережающую динамику, как и ожидалось, демонстрируют перепроданные ранее акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+6,7%).

"Наши ожидания достижения 2650 пунктов по индексу МосБиржи реализовались. Валютный индекс РТС также превысил обозначенную ранее отметку в 1100 пунктов. На текущих значениях активность продавцов может возрасти, однако говорить о сломе восходящей тенденции преждевременно", - заключил Зельцер.