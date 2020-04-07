Рубль опирается на рост рыночного "аппетита" к риску и оживление нефтяных цен - БКС

Рубль опирается на рост рыночного "аппетита" к риску и оживление нефтяных цен, говорится в комментарии "БКС Премьер".

Основной поддержкой для рубля сейчас выступают два фактора, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. "С одной стороны, мы видим, что настроения инвесторов продолжают стабилизацию - процесс учёта в стоимости активов мировой рецессии, вероятно, уже завершён либо может быть близок к своему завершению. На этом фоне участники рынка могут осторожно реализовывать восстановление своих "аппетитов" к покупке риска. Внимание рынков остаётся главным образом сосредоточено на вирусной статистике. Текущие данные, свидетельствующие пока что о весьма сдержанном замедлении темпов вирусного распространения, инвесторы пытаются воспринимать с оптимизмом. Заметим, что, на наш взгляд, риски понижательных движений на рынке и распродаж риска сейчас остаются на повышенных уровнях - эпидемия ещё не прошла свой пик во многих крупнейших экономических регионах мира, в том числе в США. Рынок в настоящий момент может быть не готов ко всему масштабу давления вирусного фактора на реальные сектора экономики, - пишет специалист компании. - С другой стороны, помимо попыток восстановления "аппетитов" к покупке риска, в пользу поддержки курса рубля выступает нефть - нефтяным ценам сейчас удается удерживаться выше уровней $30. Основным драйвером роста нефтяных цен стали ожидания рынка о том, что экспортёры готовы к заключению новой сделки по сокращению нефтедобычи, в которую также могут войти и новые участники, в том числе США. По нашим оценкам, особую важность может иметь встреча (в формате телефонной конференции) экспортеров в формате G20 в конце этой недели".

Если экспортерам удастся найти компромисс и прийти к соглашению о начале масштабного сокращения нефтедобычи на 6-10 млн барр./сутки, нефтяные цены могут закрепиться на ближайшее время в диапазоне $35-40. "Такая ценовая конъюнктура в нефти продолжит усиливать стабилизирующее воздействие и на курс рублевой валюты. Заметим, что в том случае, если рынки разочаруются в ожиданиях компромисса от нефтеэкспортеров, нефть может вернуться к формированию цен в диапазоне $18-23", - отмечает А. Покатович.

"В результате ожидаем, что при отсутствии новых негативных шоков на рынке, а также при сохранении надежд на балансировку нефтяного рынка за счёт усилий экспортеров, курс рубля может формироваться в широком диапазоне 74-77 за доллар и 80-83 за евро. В случае срыва новой нефтяной сделки рубль может вернуться к уровням 77-78 за доллар и 84-86 за евро", - заключает специалист "БКС Премьер".