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07 апреля 2020 года 13:47
Определяющим фактором для нефтяного рынка остается ситуация со спросом - "Нордеа банк"
Определяющим фактором для нефтяного рынка остается ситуация со спросом, которая зависит от глобальной экономической активности, говорится в обзоре "Нордеа банка". Ситуация на нефтяном рынке вынудила страны вернуться за стол переговоров. При этом основные противоречия на данный момент сосредоточены на вопросе индивидуальных квот, которые определят, на какую величину должна сократить добычу нефти каждая страна, отмечают специалисты "Нордеа банка". В частности, саудовская сторона настаивает на том, чтобы отсчитывать объемы сокращения от начала апреля. Это может быть выгодно саудовской стороне, поскольку к апрелю страна увеличила добычу нефти примерно на 2,5 mbd. При этом Россия настаивает на том, чтобы квоты применялись к среднему объему добычи за первый квартал, так как добыча нефти в России к апрелю практически не изменилась. "Отметим, что пока никаких официальных комментариев не поступало, поэтому ситуация вокруг сделки остается весьма неопределенной. Отдельно стоит сказать, что Канада и США не будут участвовать в видеоконференции, запланированной на 9 апреля. Мы считаем, что достижение сделки по сокращению добычи нефти является весьма вероятным, однако сохраняем свой взгляд на то, что определяющим фактором для нефтяного рынка остается ситуация со спросом, которая зависит от глобальной экономической активности. Для устойчивого роста котировок необходимо в первую очередь увидеть отмену карантинных мероприятий по всему миру", - пишут аналитики банка.
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