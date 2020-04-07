Рублевые гособлигации и далее будут дорожать в случае сохранения благоприятного новостного фона - ITI Capital

ITI Capital считает, что в случае сохранения благоприятного новостного фона рублевые гособлигации и далее будут дорожать, хотя темпы их роста замедлятся, сообщается в комментарии компании.

"Новая торговая неделя открылась продолжением восходящего тренда, заданного всплеском цен на нефть в ожидании заключения соглашения об ограничении добычи в ближайшие дни. В случае сохранения благоприятного новостного фона рублевые гособлигации и далее будут дорожать, хотя темпы роста, по нашим ожиданиям, замедлятся. Вполне возможно, что с учетом улучшения настроений на рынке и остановки оттока средств нерезидентов Минфин вернется к еженедельным аукционам уже на этой или следующей неделе. Отсутствие первичного предложения на протяжении пяти последовательных недель оказывало техническую поддержку ОФЗ, - пишут аналитики ITI Capital. - Вместе с тем недавно в СМИ появилась информация о возможном увеличении программы внутренних заимствований Минфина на 1-1,5 трлн руб. для финансирования дефицита бюджета (текущий валовый объем на 2020 г. составляет 2,3 трлн руб.). Если такие планы подтвердятся, то этот фактор будет оказывать заметное давление на котировки. Еще один негативный фактор, влияние которого, правда, будет ощущаться только после 2021 г., это возврат налогообложения купонных доходов по всем видам облигаций (включая ОФЗ, субфедеральные и муниципальные)".