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07 апреля 2020 года 11:19
Защитные активы - компании, ориентированные на внутренний рынок, производители золота и промышленных металлов - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка считают, что в текущей обстановке защитными активами на российском рынке акций являются компании, ориентированные на внутренний рынок, производители золота и промышленных металлов, говорится в обзоре банка. Настроение на глобальных рынках акций на этой неделе определяют предстоящие переговоры стран-производителей нефти, в которых, возможно, примут участие США и Норвегия, отмечают в Альфа-банке. Еще один важный фактор, определяющий динамику рынков на этой неделе – это статистика по пандемии. При этом внимание рынков сейчас смещается в сторону других проблем, а именно способов выхода производств и предприятий из режима строгого карантина. Центральный вопрос сегодняшнего дня – это определение масштаба отказа от карантинных мер без угрозы возникновения второй волны эпидемии. "Восстановление экономики будет медленным, и скорее оно будет протекать по U-образному сценарию, чем по V-образной модели. Впрочем, в наиболее пессимистическом сценарии мы не исключаем и рецессии с моделью L-образного восстановления. К позитивным моментам относится и то, что благодаря большому количеству монетарных стимулов рынки получили стабильность; волатильность ослабла – индекс волатильности CBOE VIX в данный момент не превышает 45 пунктов, в то время как приближался к своему рекордному максимуму 70 в последние несколько недель", - пишут аналитики банка. Акции российских нефтегазовых компаний, вероятно, консолидируются вокруг уровней прошлой недели накануне приближающейся встречи OPEC+ (9 апреля). При текущей конъюнктуре рынка защитными активами являются акции ритейлеров, спросом будут пользоваться акции золотодобывающих компаний и производителей промышленных металлов, указывают аналитики Альфа-банка.
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