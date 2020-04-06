"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для длинных ОФЗ с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре.

"За прошедшую неделю доходности ОФЗ снизились на 10–20 бп и сейчас находятся всего на 80–90 бп выше своих февральских минимумов. С момента открытия нашей торговой идеи покупать длинные ОФЗ (13 марта) последние опустились в доходности на 100–120 бп, опередив в динамике сопоставимые бумаги ключевых рынков других развивающихся стран. Так, 10-летние локальные облигации Мексики за это время потеряли в доходности 45 бп, Бразилии – на 12 бп, Филиппин, Венгрии и Индонезии – выросли на 15–80 бп. Кроме того, заметно уменьшился наклон кривой ОФЗ: спреды на отрезках 2–10 и 5–10 лет сузились на 15–20 бп, вернувшись к уровням середины 2019 г." - пишут аналитики "ВТБ Капитала" Максим Коровин и Игорь Рапохин.

Разница между доходностью 10-летних ОФЗ и ключевой ставкой Банка России сократилась до уровней начала прошлого года. "Согласно нашей количественной модели рынка ОФЗ, это означает, что его участники уже заложили в котировки возможность снижения ключевой ставки в этом году. Наши экономисты также полагают, что ЦБ может вернуться к смягчению денежно-кредитной политики в этом году, хотя в целом, по их мнению, ближайшая траектория денежно-кредитной политики Банка России остается неопределенной. На наш взгляд, в условиях стабилизации настроений на рынке Минфин может возобновить регулярные аукционы по размещению ОФЗ, что может ослабить техническую поддержку рынку, связанную с отсутствием нового предложения. Исходя из перечисленных соображений, мы меняем нашу рекомендацию на длинные ОФЗ с "покупать" на "держать". В то же время в качестве положительного фактора для длинных выпусков следует отметить, что отток средств нерезидентов с рынка ОФЗ, продолжавшийся несколько недель подряд, на прошлой неделе прекратился", - указывают специалисты "ВТБ Капитала".