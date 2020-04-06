На рынке акций за последнее время сформировался баланс - МКБ

На рынке акций за последнее время сформировался баланс, говорится в комментарии Московского кредитного банка.

"Российский финансовый рынок в последнюю неделю рос, несмотря на в целом негативный новостной фон. Частично это происходило за счёт появления коротких позиций представителей рынка, частично из-за ребалансировки портфелей в конце квартала и так называемого window dressing, когда фонды "подтягивают" котировки, чтобы показать более привлекательные и в то же время менее негативные квартальные результаты. Также вполне возможно, что у крупных институциональных инвесторов действительно есть сигналы о каких-то действиях по достижению нового соглашения в рамках ОПЕК+. В некоторой степени снизились в цене российские активы, а РТС, учитывающий ослабление валюты, уполовинился", - пишет начальник инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба.

Эксперт отмечает, что при этом за последнее время на рынке сформировался баланс. Конечно, большинство до сих пор ждёт третьей волны коррекции, но пробные попытки войти в бумаги уже происходят, и многие активы выглядят привлекательно.

Также В. Журба, обращает внимание на отрасли, на которые наиболее повлияют "каникулы". В первую очередь, по его мнению, они затронут сферу обслуживания: туризм, ресторанный и гостиничный бизнес, авиацию, а также розничный ритейл, который не касается продуктов питания. Меньше всего влияния будет оказано на предприятия непрерывного цикла, так как они продолжат работать в стандартном режиме, что поддержит их финансовое положение.