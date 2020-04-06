Raiffeisenbank поднял оценку акций Юнипро на 5%, подтвердив рейтинг "держать"

Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 2,9 рубля до 3,05 рубля за штуку с учетом более низких безрисковых ставок, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.

Рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена.

"После непрямого поглощения "Юнипро" компания Fortum пока так и не прояснила намерения относительно российского бизнеса. В связи с этим мы не отрицаем сохранение внешних рисков, таких как перестановки менеджмента, реорганизация, делистинг, изменение дивидендов и так далее. При этом при возможной реорганизации и/или делистинге, при выкупе премия к 6-месячной средней не гарантирована, так как поглощение было непрямым. Также не ясна судьба якорного актива, угольной Березовской станции (драйвер свободного денежного потока и основа для высоких дивидендов), с учетом фокуса Fortum на альтернативной энергетике. Тем не менее, перечисленные риски, скорее всего, не будут реализованы в этом году из-за временного ограничения контроля Fortum над "Юнипро" до поправок в законодательство и отчуждения стратегического водоканала на Сургутской ГРЭС-2", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что, по мнению аналитика, любые изменения (включая выделение/продажу Березовской) логичнее проводить уже после ввода нового блока (в третьем квартале 2020 года).

"В целом, с учетом рисков и возможной предстоящей трансформации бизнеса "Юнипро" (которая может быть негативно воспринята некоторыми инвесторами), мы отдаем предпочтение акциям ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (с более безопасной доходностью в 9-10% и уникальной "зеленой" историей)", - пишет Гарамита.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Юнипро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 3,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,58 рубля за штуку.