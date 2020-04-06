Волатильность рубля в ближайшие недели будет высокой из-за нефти - ING Bank

Волатильность рубля в ближайшие недели будет высокой из-за нефти, но укрепление до 70-75 руб./$ во 2П20 остается базовым сценарием, говорится в обзоре ING Bank.

"Снижение цен на нефть оправдывает сокращение текущего счета РФ до $10 млрд в 1К20, однако фактический профицит может быть выше благодаря долгосрочным контрактам по нефти. Основной удар нефти по текущему счету РФ будет нанесен в 2К20, однако он будет сглажен падением импорта товаров и услуг, снижением оттока дивидендов, продажами валюты ЦБ по бюджетному правилу ($1-3 млрд в месяц) и под продажу Сбербанка и вероятной стабилизацией оттока нерезидентов из ОФЗ. В ближайшие недели волатильность рубля будет высокой из-за нефти, но укрепление до 70-75 руб./$ во 2П20 остается базовым сценарием", - пишут аналитики ING Bank.