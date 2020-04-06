Рынок золота готовится к ралли - "БКС Глобал Маркетс"

Увеличение объемов ликвидности в мировой экономике в среднесрочной перспективе создает предпосылки для роста цен на многие активы, прежде всего, на золото, которое также выигрывает от вероятного усиления инфляционных рисков, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Ухудшение эпидемиологической и макроэкономической обстановки также будет усиливать спрос на золото как инструмент хеджирования рисков, отмечают аналитики компании.