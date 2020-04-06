"БКС Глобал Маркетс" снизил прогноз по ключевой ставке с 7-7,5% до 6% на конец 2020 года

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" снизили прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ с 7-7,5% до 6% на конец 2020 года, сообщается в обзоре компании.

"Свой краткосрочный взгляд на ставку ЦБ мы не меняем: по-прежнему считаем, что в случае усиления рисков для финансовой стабильности, например, при резком росте оттока капитала из рублевых облигаций, исключать экстренного повышения ставки ЦБ нельзя, но мы по-прежнему оцениваем вероятность такого сценария как низкую, - пишут аналитики "БКС Глобал Маркетс". - Однако свой среднесрочный взгляд по ставке мы скорректировали, учитывая сделанные в пятницу на пресс-конференции комментарии председателя ЦБ Набиуллиной. Она заявила, что в среднесрочной перспективе Банк России видит возможности для смягчения ДКП, а также ожидает, что сочетание низкого спроса и дефляционных факторов может позволить инфляции возвратиться к целевому уровню в 4% уже в 2020 г."

"Хотя мы по-прежнему более пессимистично оцениваем перспективы инфляции на текущий год (наш прогноз на декабрь составляет 5% г/г), мы считаем, что в текущей ситуации ЦБ может допустить временное отклонение от своего таргета по реальной ставке (2-3%) и отказаться от повышения ставки, если будет оценивать будущие проинфляционные риски как умеренные. Поэтому мы не будем удивлены, если даже при нашем сценарии по инфляции ЦБ решит сохранить ставку неизменной в 6% вплоть до конца года. Наш прежний прогноз предполагал, что ЦБ будет строго следовать принципам своей денежной политики – именно поэтому ранее мы оценивали ставку на конец 2020 г. в 7-7,5%. Теперь мы понижаем прогноз по ставке до 6%", - указывают специалисты компании.