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06 апреля 2020 года 17:28
БКС Глобал Маркетс убрал Сбербанк, Аэрофлот, X5 и Магнит из списка аутсайдеров и заменил в нем Роснефть на ЛУКОЙЛ
"БКС Глобал Маркетс" убрал из списка аутсайдеров Сбербанк России (MOEX: SBER), "Аэрофлот" (MOEX: AFLT), X5 Retail (MOEX: FIVE) Group и "Магнит" (MOEX: MGNT) и заменил в нем "Роснефть" (MOEX: ROSN) на "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева. "Мы изменили взгляд на банки и розницу РФ с негативного на нейтральный и вывели Сбербанк, X5 и "Магнит" из списка аутсайдеров, поскольку считаем, что котировки этих компаний могут получить поддержку за счет общего нейтрального/позитивного настроя на рынке. Кроме того, мы поменяли взгляд на X5 и "Магнит" на нейтральный (долгосрочный взгляд остается негативным), поскольку продление действия режима самоизоляции до мая может привести к увеличению продаж. "Аэрофлот" тоже был убран из нашего списка аутсайдеров, но при этом негативный взгляд на транспортный сектор сохранился, поскольку бизнес "Аэрофлота" продолжает нести потери, однако похоже, что инвесторы закладывают в цену акций ожидания существенной господдержки", - говорится в обзоре инвестбанка. Таким образом, теперь в список компаний, бумаги которых будут показывать динамику котировок хуже рынка, по мнению аналитиков "БКС Глобал Маркетс", входят "РусАл" (MOEX: RUAL), "ЛУКОЙЛ", АФК "Система" (MOEX: AFKS) и Ferrexpo. "РусАл" и Ferrexpo остаются в нашем списке аутсайдеров - мы ожидаем дальнейшего снижения цен на алюминий и железорудное сырье (ЖРС), что должно оказать дополнительное давление на оценку двух компаний. Кроме того, рыночные котировки акций "РусАла" превышают справедливые уровни и не учитывают недавнее падение цен на алюминий. В нефтегазовом секторе теперь мы считаем аутсайдером "ЛУКОЙЛ", поскольку бумаги компании торгуются практически на среднем уровне 2019 года, в то врем как рублевая цена нефти марки Urals сейчас практически два раза ниже. АФК "Система" на этой неделе представит финансовые результаты за четвертый квартал 2019 года, которые могут подтвердит риски, связанные с COVID-19, и может озвучить очень консервативный прогноз на 2020 год", - пишут аналитики. В то же время из списка фаворитов эксперты исключили "Северсталь" (MOEX: CHMF) и "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) на фоне усиления рисков падения внутренних цен на сталь. В результате в списке компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, остались ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), Polymetal (MOEX: POLY), "ФосАгро" (MOEX: PHOR), "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) ("префы") и "Газпром" (MOEX: GAZP). "Бумаги золотодобывающих компаний "Полюс" и Polymetal, скорее всего, продолжат получать поддержку из-за слабости рубля и устойчивой динамики цен на золото. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" остаются в числе наших фаворитов благодаря позитивному эффекту от девальвации рубля. Мы также сохраняем позитивный взгляд на "ФосАгро", поскольку бумаги дают сравнительно хорошую защиту в условиях текущей волатильности. Котировки "Газпрома" практически не выросли, несмотря на рост цен на нефть и ралли остальных бумаг сектора", - отмечается в аналитическом материале. Краткосрочная стратегия от "БКС Глобал Маркетс" включает отобранные аналитиками акции с локальным и зарубежным листингом, одинаково взвешенные в портфеле. Стратегия включает в себя акции, анализируемые аналитической командой инвестбанка, однако не учитывает фундаментальные рекомендации и прогнозную цену.
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Компании упоминаемые в новости: Аэрофлот, Газпром, ЛУКОЙЛ НК, НЛМК, Роснефть НК, Сбербанк России, Северсталь, Сургутнефтегаз, РУСАЛ, Система АФК, Магнит, Полюс, X5 Retail Group, Ferrexpo, ФосАгро, Polymetal Int
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