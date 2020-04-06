Демографические показатели станут главным индикатором того, как будет развиваться экономика и рынок на десятилетия вперед - Saxo Bank

Демографические показатели станут главным индикатором того, как будет развиваться экономика и рынок на десятилетия вперед, говорится в обзоре Saxo Bank.

"Многие инвесторы полагают, что последние рыночные события, связанные со вспышкой COVID-19, являются просто временным отклонением от длящегося уже десять лет "бычьего" цикла, подобно тому, что мы наблюдали в 2011 и 2016 г. Они считают, что аккомодационная монетарная политика, в том числе низкие процентные ставки и количественное смягчение, и дальше будет определять поведение рынка, - пишет глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик. - Такое уже бывало, особенно в "бычий" период 1950-х и начала 1960-х. Большую часть того времени ФРС США вела политику "против ветра", которая в конце концов привела к Великой инфляции. Чрезмерно мягкая монетарная политика оказала сильное влияние на экономику и на уровень инфляции. В Федрезерве переоценили возможность разгона экономики без роста инфляционного давления, и когда ИПЦ начал подниматься, реакция оказалась слишком медленной. Цены на нефть и продовольствие только усугубили проблему. В 2020 году перед мировой экономикой стоит куда более серьезная угроза – угроза стагфляции. В коронавирусную эпоху спешные государственные меры и двойной удар по спросу и предложению, по всей видимости, резко замедлят экономический рост, повышая риск рецессии. Правительства готовы на всё, чтобы справиться с кризисом. От спасения банков в 2008 году мы переходим к "спасению средних и малых предприятий и вообще всего" в 2020".

"Предстоящий гигантский пакет фискального стимулирования должен повысить на ближайшие месяцы инфляционное давление. Вопреки общему мнению, мы сомневаемся, что воздействие коронавируса ограничится временным шоком для рынка. Мы полагаем, что в сочетании с еще одним недооцененным фактором – демографией – вирус COVID-19 приведет к концу долгого периода "бычьего" рынка", - предупреждает эксперт.

Именно демографические показатели Saxo Bank считает главным индикатором того, как будет развиваться экономика и рынок на десятилетия вперед. В 2011 году ФРБ Сан-Франциско опубликовал статью под названием "Уход поколения бэби-бумеров на пенсию как препятствие для рынка акций США", где указал на прочную связь между поведением фондового рынка и возрастным распределением населения США. В статье приводятся данные за 1954–2010 гг., которые показывают, что изменчивость возрастного состава населения на 61% объясняет изменчивость соотношения цен и прибылей.

Кристофер Дембик отмечает, что в послевоенный период феноменальный рост численности населения задал рекордные уровни дохода, значительное увеличение богатства, рост потребления и экономической активности. В это же время революционные технические инновации повысили производительность и создали новые отрасли промышленности. Сочетание взрывного роста населения с промышленными инновациями и стало главной причиной "бычьего" рынка. Сейчас такой рост населения отсутствует, а без него долгий "бычий" цикл может полностью прекратиться. Поколение "бэби-бумеров", которое только в США составляет более 76 млн человек, уходит из состава рабочей силы и начинает потреблять пенсионные накопления. Из-за этого оценки стоимости акций в предстоящие годы могут подвергнуться структурному снижению. Для них просто окажется недостаточно покупателей. Молодое поколение, численность которого уменьшается, впервые оказывается менее оптимистичным, чем старое. Из-за этого, несмотря на низкие процентные ставки, сбережениям станут отдавать предпочтение перед инвестициями.

"Миллениалы, если и хотят инвестировать в акции, то не могут. Обычный потребитель так полностью и не восстановился после прошлой рецессии, неравенство растет (по крайней мере в США), и это не обещает ничего хорошего в отношении расходов. То же самое уже можно наблюдать на американском рынке недвижимости. Бэби-бумеры хотят избавиться от своих огромных сельских угодий, но миллениалы не могут позволить себе купить их. Демографические факторы подрывают не только фондовый рынок, но финансовый сектор в целом, - отмечает К. Дембик. - Уход на пенсию поколения бэби-бумеров случится в наихудшее для рынка акций время, когда прочие структурные факторы и так играют против макроэкономики. Например, мягкая монетарная политика резко повысила соотношения долга и ВВП, которые теперь находятся на неустойчивых уровнях, и отвлекла капитал от продуктивных инвестиций. Объем задолженности, особенно в частном секторе, тянет вниз и производительность, и экономику в целом".

Преобладающая система, основанная на безусловном предоставлении ликвидности центробанками, неэффективна; она не смогла выпестовать "подрывные инновации". Эта система достигла пределов своих возможностей, когда спреды высокодоходных облигаций во время вспышки COVID-19 достигли кризисных уровней, отмечает специалист Saxo Bank.