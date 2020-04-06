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Главная / Аналитикам / Аналитика / Инфляция и рубль могут создать предпосылки для снижения ставки ЦБ РФ уже в апреле - Альфа-банк
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06 апреля 2020 года 16:20
Инфляция и рубль могут создать предпосылки для снижения ставки ЦБ РФ уже в апреле - Альфа-банк
Сильные дефляционные сигналы в ближайшие недели и укрепление курса рубля потенциально могут создать предпосылки для понижения ставки уже в апреле, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Вне всякого сомнения, это заслуживает самого пристального внимания рынка", - говорится в обзоре банка. В то же время в нем отмечается, что в рамках базового сценария Орлова ожидает, что ключевая ставка в апреле не изменится. "В ходе пресс-конференции (теперь она будет регулярно проходить каждую пятницу) глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что регулятор осознает, что шок от сокращения спроса будет больше, чем шок от снижения предложения. Таким образом, дезинфляционные риски ей представляются сильнее, чем проинфляционные. Она оценила масштаб шока в 1,5-2,0% российского ВВП в этом году и указала на то, что ЦБ видит возможности для понижения ставки в этом году. Мы по-прежнему считаем, что ключевая ставка будет понижена с 6,0% до 5,0% к концу года. Это может предотвратить снижение российского ВВП более, чем на 1%", - пишет экономист.
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06 апреля 2020 года 18:47
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