Потенциал укрепления рубля против евро ограничен отметкой 80 - ИК "Велес Капитал"

Потенциал укрепления рубля против евро на данный момент ограничен уровнем в 80 рублей, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Рубль к середине сессии понедельника почти не изменился против доллара и евро, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Доллар находился в районе 76,50 руб., а евро - немногим выше 82,50 руб.

"С технической точки зрения, в краткосрочной перспективе европейская валюта еще обладает потенциалом снижения против рубля в район 80 (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). У 82 руб. и 80 руб. расположены важные среднесрочные поддержки, которые могут сдерживать рублевых "быков", а в случае закрепления пары ниже предвещать смену тренда. На данный момент потенциал укрепления рубля против евро выглядит ограниченным указанными уровнями", - пишет Е. Кожухова.