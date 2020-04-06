ЦБ РФ с высокой вероятностью повысит ставку, если новые шоки ослабят рубль более чем на 20% - Райффайзенбанк

ЦБ РФ с высокой вероятностью повысит ставку, если новые шоки ослабят рубль более чем на 20%, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк, напоминает, что в пятницу на пресс-конференции Э. Набиуллина фактически исключила возможность повышения ставки в ближайшей перспективе, отметив, что ЦБ настроен даже на снижение ставки, для чего он постарается выбрать "правильный момент". Регулятора не пугает ускорение инфляции выше цели, и он не считает это поводом для повышения ставки – ускорение временное, т.к. ограничительные меры в итоге будут оказывать понижательное воздействие на инфляцию.

Такая позиция ЦБ, на взгляд аналитиков Райффайзенбанка, говорит о двух моментах:

1) Регулятор всерьез верит во временность шока и считает, что вторая волна ( или со стороны цен на нефть, или со стороны эпидемиологической ситуации) маловероятна. "Действительно, сейчас и курс рубля, и цены на нефть Brent существенно отскочили от "низов", и ситуация в целом не выглядит столь драматично. При сохранении такого положения вещей повышение ставки не потребуется", - пишут специалисты.

2) Даже если шок окажется более длительным (или последует вторая волна), регулятор понимает, что многие факторы, действующие в настоящий момент, позволяют обойтись без повышения ставки. "Так, ограничительные меры оказывают существенное дезинфляционное воздействие (через выпадение заметных объемов спроса). Сокращение импорта, с одной стороны, снижает эффект переноса курса рубля на инфляцию, а с другой – сдерживает само ослабление курса рубля (по крайней мере, на период действия этих мер). Кроме того, существенные объемы продаж валюты со стороны ЦБ (в объеме, сильно превышающим регулярный уровень, установленный бюджетным правилом) также поддерживают рубль", - отмечают эксперты Райффайзенбанка.

"Таким образом, ЦБ дает четкий сигнал, что повышение ставки сейчас не рассматривается. При этом мы полагаем, что в случае новых заметных шоков (которые могут привести к ослаблению рубля дополнительно более чем на 20%) регулятор с высокой вероятностью повысит ставку. Однако пока такой сценарий видится менее вероятным, - пишут аналитики. - Несколько слов стоит сказать про экономический прогноз ЦБ: регулятор ждет, что "месяц карантина для российской экономики может стоить порядка 1,5-2% ВВП в 2020 г.". Хотя наши оценки в этой ситуации более консервативны (мы ждем падения ВВП в этом году на 2,5-3%), общим является понимание, что текущие события не вызовут такого сильного падения экономики, как, например, в Европе, где оно может превысить 4% в этом году. Как мы полагаем, в числе основных причин такого различия меньшая доля малого и среднего бизнеса (который в этих условиях страдает больше всего) и более мягкие условия самоизоляции (при которых большая часть экономики продолжает функционировать)".