.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ЦБ РФ с высокой вероятностью повысит ставку, если новые шоки ослабят рубль более чем на 20% - Райффайзенбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 апреля 2020 года 15:11
ЦБ РФ с высокой вероятностью повысит ставку, если новые шоки ослабят рубль более чем на 20% - Райффайзенбанк
ЦБ РФ с высокой вероятностью повысит ставку, если новые шоки ослабят рубль более чем на 20%, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Райффайзенбанк, напоминает, что в пятницу на пресс-конференции Э. Набиуллина фактически исключила возможность повышения ставки в ближайшей перспективе, отметив, что ЦБ настроен даже на снижение ставки, для чего он постарается выбрать "правильный момент". Регулятора не пугает ускорение инфляции выше цели, и он не считает это поводом для повышения ставки – ускорение временное, т.к. ограничительные меры в итоге будут оказывать понижательное воздействие на инфляцию. Такая позиция ЦБ, на взгляд аналитиков Райффайзенбанка, говорит о двух моментах: 1) Регулятор всерьез верит во временность шока и считает, что вторая волна ( или со стороны цен на нефть, или со стороны эпидемиологической ситуации) маловероятна. "Действительно, сейчас и курс рубля, и цены на нефть Brent существенно отскочили от "низов", и ситуация в целом не выглядит столь драматично. При сохранении такого положения вещей повышение ставки не потребуется", - пишут специалисты. 2) Даже если шок окажется более длительным (или последует вторая волна), регулятор понимает, что многие факторы, действующие в настоящий момент, позволяют обойтись без повышения ставки. "Так, ограничительные меры оказывают существенное дезинфляционное воздействие (через выпадение заметных объемов спроса). Сокращение импорта, с одной стороны, снижает эффект переноса курса рубля на инфляцию, а с другой – сдерживает само ослабление курса рубля (по крайней мере, на период действия этих мер). Кроме того, существенные объемы продаж валюты со стороны ЦБ (в объеме, сильно превышающим регулярный уровень, установленный бюджетным правилом) также поддерживают рубль", - отмечают эксперты Райффайзенбанка. "Таким образом, ЦБ дает четкий сигнал, что повышение ставки сейчас не рассматривается. При этом мы полагаем, что в случае новых заметных шоков (которые могут привести к ослаблению рубля дополнительно более чем на 20%) регулятор с высокой вероятностью повысит ставку. Однако пока такой сценарий видится менее вероятным, - пишут аналитики. - Несколько слов стоит сказать про экономический прогноз ЦБ: регулятор ждет, что "месяц карантина для российской экономики может стоить порядка 1,5-2% ВВП в 2020 г.". Хотя наши оценки в этой ситуации более консервативны (мы ждем падения ВВП в этом году на 2,5-3%), общим является понимание, что текущие события не вызовут такого сильного падения экономики, как, например, в Европе, где оно может превысить 4% в этом году. Как мы полагаем, в числе основных причин такого различия меньшая доля малого и среднего бизнеса (который в этих условиях страдает больше всего) и более мягкие условия самоизоляции (при которых большая часть экономики продолжает функционировать)".
.
06 апреля 2020 года 18:47
Увеличение объемов ликвидности в мировой экономике в среднесрочной перспективе создает предпосылки для роста цен на многие активы, прежде всего, на золото, которое также выигрывает от вероятного усиления инфляционных рисков, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Ухудшение эпидемиологической и... читать дальше
.06 апреля 2020 года 17:07
Специалисты "БКС Глобал Маркетс" считают, что в преддверии встречи ОПЕК+ Brent будет торговаться в диапазоне $30-40/барр., сообщается в обзоре компании. Экстренная встреча ОПЕК+ была перенесена с 6 на 9 апреля, а 10 апреля планируется обсуждение ситуации на нефтяном рынке в рамках G20, что... читать дальше
.06 апреля 2020 года 16:04
Пандемия коронавируса привела к приостановке экономической деятельности в США на 29%, свидетельствует исследование Moody's Analytics для The Wall Street Journal. Хотя реальные масштабы влияния вспышки заболевания на экономику нельзя будет оценить в течение ближайших лет, экономисты отмечают... читать дальше
.06 апреля 2020 года 12:48
Диапазон колебаний Brent в апреле рискует остаться очень широким - $22-38/барр., сообщается в обзоре Росбанка. Попытки координировать действия России, Саудовской Аравии и США на фоне падения спроса во 2к’20 не обещают быстрых побед, считают аналитики Росбанка. Сырьевые эксперты значительно... читать дальше
.06 апреля 2020 года 12:23
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" считает, что рынок нефти вновь ждет крайне интересная неделя, говорится в обзоре компании. Видеоконференцию ОПЕК+ пришлось перенести на 9 апреля из-за сложности увязки различных позиций. В результате известий об этом переносе цены нефти с начала текущей недели... читать дальше
.06 апреля 2020 года 11:01
Цена на нефть в апреле, вероятнее всего, закрепится в диапазоне $25-35 за баррель - ИК "Фридом Финанс"
ИК "Фридом Финанс" считает, что в апреле цена на нефть, вероятнее всего, закрепится в диапазоне $25-35 за баррель, говорится в комментарии компании. Участники договоренностей ОПЕК+ соберутся на заседание. Президент России поддержал анонсированную Трампом идею сократить добычу на 10 млн баррелей... читать дальше
.06 апреля 2020 года 10:11
Фьючерсы на Brent в пятницу прибавили более 13% и закрыли неделю ростом около 40%. Котировки закрепились выше $30 за баррель, однако эти уровни удерживаются исключительно за счет ожиданий новой сделки ОПЕК+ и могут быть неустойчивыми до появления конкретных договоренностей, отмечает в своем... читать дальше
.06 апреля 2020 года 09:45
Американские фондовые индексы в пятницу снизились на 1,5-1,7%. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть эталонных марок в понедельник отыграли падение. читать дальше
.03 апреля 2020 года 17:25
Цены на нефть в ближайшем будущем продолжат сильные колебания вокруг отметки 25 долл. США за баррель - Julius Baer
Цены на нефть в ближайшем будущем продолжат сильные колебания вокруг отметки 25 долл. США за баррель, говорится в комментарии Julius Baer. В четверг котировки нефти выросли боле чем на 20% после заявления президента США Дональда Трампа о предстоящем сильном снижении глобального производства.... читать дальше
.03 апреля 2020 года 16:15
Текущий новостной фон по рынку нефти воспринимается с осторожностью, в ближайшей перспективе ожидается формирование нефтяных цен в диапазоне $25-35, говорится в комментарии "БКС Премьер". "В пятницу мы видим, что нефтяные котировки сохраняют склонность к росту, ценам удается вырасти до уровней... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.