Текущий потенциал - 2720 пунктов по индексу Мосбиржи - ИК "Фридом Финанс"

Текущий потенциал рынка акций - 2720 пунктов по индексу Мосбиржи, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Российский рынок полон оптимизма на фоне растущих внешних рынков, а также заявлений властей о готовности вливать деньги в экономику. Индекс РТС в понедельник держится на максимумах с 10 марта, доходя почти до 1080 пунктов. "Если рынку удастся выйти выше 1100, что полнее вероятно, откроется возможность для дальнейшего ралли до 1300 пунктов. Впрочем, на достижение такой отметки может потребоваться не одна и даже не две сессии", - отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

"По индексу Мосбиржи рынок сегодня умеренно дорожает в пределах 2613 пунктов. Это тоже максимум за весь период с начала мартовского обвального падения. Текущий потенциал рынка - 2720 пунктов. Вероятность ухода на месячные минимумы все более призрачная. Похоже, что "дно" окончательно пройдено. Возможный откат вниз, по нашей оценке, на этой неделе не превысит 200 пунктов", - пишет специалист ИК.