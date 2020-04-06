Итоги встречи ОПЕК+ и динамика нефтяных котировок будут определяющими для российской валюты - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля, поддерживаемый выросшими ценами на нефть, продолжает укрепляться и в понедельник торгуется вблизи 76,3 руб./$. Итоги встречи ОПЕК+ и динамика нефтяных котировок будут определяющими для российской валюты, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". При этом риски того, что рынки будут разочарованы итогами саммита и возврата курса к 78 руб./$, остаются, предупреждают они.