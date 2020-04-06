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06 апреля 2020 года 13:42
Рынок акций РФ растет в ожидании лучшего - "БКС Брокер"
Рынок акций РФ в начале новой недели сохраняет оптимистичный настрой в надежде на дальнейшее улучшение внешней и внутренней конъюнктуры, а также на подъем нефти; игрокам удалось к настоящему моменту "отбить" почти половину всего мартовского падения с максимумов, сообщил "Интерфаксу" эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Михаил Зельцер. По его словам, немаловажным фактором улучшения сантимента в рисковых активах, несмотря на все еще удручающие абсолютные и относительные показатели пандемии COVID-19, служат ожидания скорейшего прохождения острой фазы гуманитарно-экономического кризиса. Участники рынка с опережением закладывают в котировки акций будущее восстановление потребительской и производственной активности. Цикличность экономического развития подразумевает и сегментирование отраслей промышленности, в той или иной мере подверженных конъюнктуре. Закономерно, что на обвале рынка, наблюдаемого в первой половине марта, наибольшим распродажам подверглись эмитенты нефтегазового, транспортного и финансового секторов, отмечает эксперт. По словам собеседника "Интерфакса", относительную устойчивость на этапе спада проявили защитные сектора потребительской отрасли и электроэнергетики. В области 2100-2200 пунктов по индексу МосБиржи произошло смещение показателей риска и доходности инвестиций в пользу последней. В итоге, по мере снижения волатильности произошел молниеносный отскок рынка акций вверх, причем ралли возглавили перепроданные ранее бумаги нефтяного сектора. Даже акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), испытавшие на себе глобальные распродажи марта, стабилизировались у 60 руб. и отскочили. "К текущему моменту рынок акций России отбил почти 50% всего падения с максимумов года. Рынок облигаций и вовсе смог выкупить 60% распродаж. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, у рынков есть потенциал восстановления. В качестве ближайшего уровня сопротивления выступает район чуть выше 2650 пунктов по индексу МосБиржи, где покупательная активность может временно снизиться. Валютный индекс РТС на фоне восстановления рубля обладает краткосрочным потенциалом роста вплоть до 1100 пунктов", - считает Зельцер. Сохранится положительная динамика акций компаний потребсектора на фоне ограниченного роста инфляции и повышенного спроса на товары первой необходимости. Транспортный сектор также начал показывать признаки восстановления. Есть все предпосылки, что будет наблюдаться опережающая динамика котировок акций "Аэрофлота" в ожидании "открытия неба", полагает представитель "БКС Брокер". Что касается нефтяного рынка, то, по оценке Зельцера, ожидания консенсуса стран-производителей сырья также способствуют восстановлению котировок, поскольку заинтересованность мировых лидеров рынка в нахождении баланса спроса и предложения очевидна. Тем не менее, каждая сторона пытается не проиграть, так как на фоне рекордного падения общемирового спроса нефтегазовая промышленность, а вместе с ней и экономика национальных государств, находятся под сильным давлением. Достижение соглашения о выбытии с рынка большого объема предложения сырья может привести к продолжению подъема срочных контрактов на Brent выше $40 за баррель, считает Зельцер.
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