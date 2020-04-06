Базовый сценарий - понижение ключевой ставки ЦБ РФ в 1п'21, но и вероятность более ранних действий довольно высока - Росбанк

Базовый сценарий, по мнению аналитиков Росбанка, предполагает понижение ключевой ставки ЦБ РФ в 1п'21, однако вероятность более ранних действий Банка России довольно высока, говорится в обзоре.

"На пресс-конференции 3 апреля Э. Набиуллина озвучила намерение снизить ключевую ставку в среднесрочной перспективе, но поставила его в зависимость от последствий от внешних и внутренних шоков на инфляцию и экономику. Мы полагаем, что понижение ставки будет рассмотрено в 2п’20, но будет отложено до 1п’21 из-за достижения инфляцией пика лишь в 4к’20 (SG: 4,8% г/г). Вероятность ускоренного смягчения ДКП в этом году оцениваем на уровне 40%", - пишут аналитики Росбанка.