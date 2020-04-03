.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Цены на нефть в ближайшем будущем продолжат сильные колебания вокруг отметки 25 долл. США за баррель - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 апреля 2020 года 17:25
Цены на нефть в ближайшем будущем продолжат сильные колебания вокруг отметки 25 долл. США за баррель - Julius Baer
Цены на нефть в ближайшем будущем продолжат сильные колебания вокруг отметки 25 долл. США за баррель, говорится в комментарии Julius Baer. В четверг котировки нефти выросли боле чем на 20% после заявления президента США Дональда Трампа о предстоящем сильном снижении глобального производства. Возрождение согласованной политики нефтедобывающих стран после прекращения действия соглашения ОПЕК+ является главным фактором неопределенности на рынке нефти в настоящий момент. "Тем не менее, заключение нового масштабного соглашения выглядит слишком амбициозной задачей, - отмечает эксперт Julius Baer Норберт Рюкер. - Мы ожидаем, что в ближайшем будущем цены на нефть продолжат сильные колебания вокруг отметки 25 долл. США за баррель, отражая вероятность менее масштабной сделки и давая производителям необходимый сигнал для снижения объемов добычи". После того, как Дональд Трамп в четверг заявил, что Россия и Саудовская Аравия могут стать участниками соглашения о значительном снижении производства на 10 млн баррелей в день, цены на нефть выросли более чем на 20%. Рынок находится в состоянии исключительно высокой неопределенности, и основными факторами этой неопределенности являются масштаб сокращения спроса и будущее политики нефтяных держав. "Снижение производства на 10 млн баррелей выглядит очень амбициозной задачей и потребует участия всех крупных производителей нефти, - указывает Н. Рюкер. - Тем не менее, в США не существует практически никаких правовых оснований для того, чтобы правительство на федеральном уровне могло повлиять на внутреннее производство нефти. Вместо этого соответствующие действия могут предпринять большинство штатов, например, ужесточив законодательство о защите окружающей среды. Причем у Техаса имеются наиболее широкие юридические возможности. С учетом сказанного, ведущие нефтедобывающие страны не так уж заинтересованы наблюдать, как их нефтяной бизнес пытается справиться с жестокими рыночными силами или снижаются их доходы от продажи нефти". Учитывая зависимость Саудовской Аравии от поддержки из Вашингтона, а также американские санкции против России, у США есть козыри в глобальной нефтяной политике, полагает аналитик Julius Baer. В то время как объявленное сильное сокращение добычи выглядит нереализуемым, наиболее вероятным сценарием, по мнению эксперта банка, может стать менее масштабное соглашение. Так, добыча нефти на сланцевых месторождениях, нефтеносных песках и морском шельфе уже сокращается, в то время как Россия и Саудовская Аравия также частично снизили производство. "Несмотря на угрозу Саудовской Аравии нарастить экспорт, в последние дни стало очевидно, что ее ключевым клиентам в ближайшие недели будет нужно меньше нефти, чем она рассчитывала. В ближайшем будущем продолжатся сильные скачки котировок нефти вокруг отметки 25 долл. США за баррель", - прогнозирует Норберт Рюкер.
.
03 апреля 2020 года 16:15
Текущий новостной фон по рынку нефти воспринимается с осторожностью, в ближайшей перспективе ожидается формирование нефтяных цен в диапазоне $25-35, говорится в комментарии "БКС Премьер". "В пятницу мы видим, что нефтяные котировки сохраняют склонность к росту, ценам удается вырасти до уровней... читать дальше
.03 апреля 2020 года 14:20
Сокращение добычи нефти на 10-15 млн барр. даже с участием США кажется технически сложным - Райффайзенбанк
Цены на нефть в четверг резко выросли и продолжают расти в пятницу после сообщения Д. Трампа о возможном сокращении добычи на 10-15 млн барр./сутки, говорится в обзоре Райффайзенбанка. ОПЕК+ уже запланировала экстренную встречу на ближайший понедельник. По мнению эксперта банка Андрея Полищука,... читать дальше
.03 апреля 2020 года 13:48
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Bristol-Myers Squibb, говорится в комментарии инвесткомпании. "Акции Bristol-Myers находятся в числе наших рекомендаций на покупку с августа прошлого года. Несмотря на просадку, имевшую место в условиях "эпидемического" бегства... читать дальше
.03 апреля 2020 года 11:55
Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует в апреле-июне снижение ВВП США на 7% и уровень безработицы выше 10%. "CBO ожидает резкого падения экономики во втором квартале 2020 года в результате продолжающихся перебоев в работе бизнеса, вызванных распространением коронавируса нового типа",... читать дальше
.03 апреля 2020 года 11:40
Morgan Stanley ухудшил экономические прогнозы США на фоне сохранения ограничительных мер в стране, призванных остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно новому прогнозу, ВВП США в первом квартале сократится на 3,4%, а во втором квартале на 38%. Ранее аналитики банка... читать дальше
.03 апреля 2020 года 11:20
Доллар при негативном раскладе после публикации блока данных по рынку труда США за март сможет продолжить свое ралли, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах пятницы консолидируется у отметки 1,084 после существенного снижения днем... читать дальше
.03 апреля 2020 года 11:02
Вынужденное снижение добычи в мире в ближайшее время может составить до 10 млн барр./сутки. - Уралсиб
Вынужденное снижение добычи в мире в ближайшее время может составить до 10 млн барр./сутки., поскольку рынок энергоносителей столкнулся с двумя проблемами — краткосрочным затовариванием и неопределенностью в отношении спроса как во 2 п/г, так и в мае–июне, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".... читать дальше
.03 апреля 2020 года 09:42
Американский фондовый рынок завершил торги в четверг вблизи сессионных максимумов. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в "минусе" в пятницу. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.02 апреля 2020 года 19:06
Экономика Китая вернется к докризисным уровням к четвертому кварталу 2020 года, опережая США и страны еврозоны, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. "Государственный совет Китая объявил о ряде новых мер поддержки экономики в связи с негативными последствиями карантина,... читать дальше
.02 апреля 2020 года 18:01
Первые признаки восстановления экономического роста должны появиться не раньше мая текущего года - Julius Baer
Данные по промышленному производству говорят о том, что в марте оно стало снижаться, однако показатели за месяц оказались не такими плохими, как ожидалось, говорится в коментарии Julius Baer. "Общий масштаб последствий борьбы с коронавирусом станет очевиден в ближайшие месяцы. Тем не менее,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.