Цены на нефть в ближайшем будущем продолжат сильные колебания вокруг отметки 25 долл. США за баррель - Julius Baer

Цены на нефть в ближайшем будущем продолжат сильные колебания вокруг отметки 25 долл. США за баррель, говорится в комментарии Julius Baer. В четверг котировки нефти выросли боле чем на 20% после заявления президента США Дональда Трампа о предстоящем сильном снижении глобального производства. Возрождение согласованной политики нефтедобывающих стран после прекращения действия соглашения ОПЕК+ является главным фактором неопределенности на рынке нефти в настоящий момент.

"Тем не менее, заключение нового масштабного соглашения выглядит слишком амбициозной задачей, - отмечает эксперт Julius Baer Норберт Рюкер. - Мы ожидаем, что в ближайшем будущем цены на нефть продолжат сильные колебания вокруг отметки 25 долл. США за баррель, отражая вероятность менее масштабной сделки и давая производителям необходимый сигнал для снижения объемов добычи".

После того, как Дональд Трамп в четверг заявил, что Россия и Саудовская Аравия могут стать участниками соглашения о значительном снижении производства на 10 млн баррелей в день, цены на нефть выросли более чем на 20%. Рынок находится в состоянии исключительно высокой неопределенности, и основными факторами этой неопределенности являются масштаб сокращения спроса и будущее политики нефтяных держав.

"Снижение производства на 10 млн баррелей выглядит очень амбициозной задачей и потребует участия всех крупных производителей нефти, - указывает Н. Рюкер. - Тем не менее, в США не существует практически никаких правовых оснований для того, чтобы правительство на федеральном уровне могло повлиять на внутреннее производство нефти. Вместо этого соответствующие действия могут предпринять большинство штатов, например, ужесточив законодательство о защите окружающей среды. Причем у Техаса имеются наиболее широкие юридические возможности. С учетом сказанного, ведущие нефтедобывающие страны не так уж заинтересованы наблюдать, как их нефтяной бизнес пытается справиться с жестокими рыночными силами или снижаются их доходы от продажи нефти". Учитывая зависимость Саудовской Аравии от поддержки из Вашингтона, а также американские санкции против России, у США есть козыри в глобальной нефтяной политике, полагает аналитик Julius Baer. В то время как объявленное сильное сокращение добычи выглядит нереализуемым, наиболее вероятным сценарием, по мнению эксперта банка, может стать менее масштабное соглашение. Так, добыча нефти на сланцевых месторождениях, нефтеносных песках и морском шельфе уже сокращается, в то время как Россия и Саудовская Аравия также частично снизили производство.

"Несмотря на угрозу Саудовской Аравии нарастить экспорт, в последние дни стало очевидно, что ее ключевым клиентам в ближайшие недели будет нужно меньше нефти, чем она рассчитывала. В ближайшем будущем продолжатся сильные скачки котировок нефти вокруг отметки 25 долл. США за баррель", - прогнозирует Норберт Рюкер.