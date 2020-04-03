Россия выйдет из 2020 года с ухудшившимися перспективами роста - Альфа-банк

Перспективы роста российской экономики ухудшились, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Из 2020 года Россия выйдет с ухудшившимися перспективами роста. Независимо от динамики ВВП РФ в 2020 году, мы считаем, что текущая ситуация очень негативна для среднесрочного и долгосрочного роста. Новый состав правительства с начала этого года вселил некоторые надежды на улучшение модели роста российской экономики. Однако пандемия полностью разрушила возможность выйти из ловушки стагнации. Для многих небольших компаний главным риском может оказаться не факт их закрытия на несколько недель, но полное отсутствие дальнейших перспектив. Госсредства, которые, как мы ожидали ранее, будут направлены на поддержку инвестиционного роста, сейчас будут той ценой, которую Россия заплатит за пандемию, законсервировав экономику в своем статус-кво", - говорится в обзоре банка.

Поскольку из-за риска возобновления эпидемии государство РФ вынуждено жестко следить за своими расходами, вопросы экономического роста, как считает Орлова, скорее всего, уйдут на задний план по сравнению с задачей обеспечивать долгосрочную финансовую стабильность.

По мнению экономиста, два сектора особенно сильно уязвимы к продлению нерабочего периода: это предприятия малого и среднего бизнеса и сфера услуг. Однако ни один из этих двух секторов не является основой российской экономики.

"Слабость первого сектора всегда считалась "ахиллесовой пятой" российской экономики - на него приходится менее 20% ВВП России; аналогичная ситуация наблюдается и с сектором услуг, на который приходится 28% российского потребления, то есть гораздо меньше, чем в странах с развитой экономикой, в которых на него приходится 40-50% потребления. Крупные промышленные компании, судя по всему, находятся в более безопасном положении в этот кризис, так как, во-первых, торговля товарами страдает меньше сервисных секторов, и во-вторых, крупные компании располагают более сильным финансовым менеджментом и большими возможностями проходить через периоды финансовых кризисов в отличие от более мелких игроков", - говорится в обзоре.

Как сообщалось, Альфа-банк ухудшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2020 году в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля.

Согласно новым оценкам главного экономиста Альфа-банка, снижение российской экономики в текущем году составит 1%.

Президент РФ Владимир Путин в четверг в рамках борьбы с коронавирусом подписал указ, которым продлил в России нерабочие дни с 4 по 30 апреля.