Небольшая просадка ВВП РФ в целом не означает, что масштаб проблем будет небольшим в частности - Raiffeisenbank

Относительно небольшая ожидаемая просадка ВВП РФ в результате продления нерабочих дней в целом (доля малого бизнеса в российской экономике составляет только около 5%) не означает, что масштаб проблем будет таким же небольшим в частности, считает экономист Raiffeisenbank Станислав Мурашов.

"В четверг в ходе своего обращения к нации Владимир Путин продлил нерабочий режим с сохранением зарплаты до конца апреля, и такое решение соответствует нашим ожиданиям. Условия, обозначенные в соответствующем указе, не ужесточают текущий режим. В частности, продолжат работать непрерывно действующие организации (куда входит большая часть нефтегазового сектора, металлургического производства, энергетики и прочие), продуктовый ритейл, инфраструктура здравоохранения, финансовый сектор и прочие", - говорится в обзоре банка.

По оценке Мурашова, при таком режиме порядка 70% отраслей экономики (по доле в ВВП) останутся работать, однако такой вынужденный простой ряда секторов повлечет в итоге снижение ВВП РФ на уровне до 3% по итогам 2020 года.

При этом, хотя ключевые отрасли (например, нефтегазовый сектор) относительно "защищены", немало отраслей существенно пострадало или пострадает (туристическая отрасль, гостиницы и рестораны, сфера услуг, авиакомпании, непродуктовый ритейл), отмечает экономист. "В значительной степени эти сектора представлены малым и средним бизнесом: у большинства таких компаний нет подушки ликвидности, высокая доля фиксированных издержек (аренда, зарплаты), заметная долговая нагрузка и нередко низкая прибыльность, а главное - многие из них вынуждены были почти полностью остановить деятельность. В итоге относительно небольшая ожидаемая просадка ВВП в целом не означает, что масштаб проблем будет таким же небольшим в частности", - полагает эксперт.