.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвесторы прежде всего следят за динамикой распространения пандемии COVID-19 - "ВТБ Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 апреля 2020 года 16:38
Инвесторы прежде всего следят за динамикой распространения пандемии COVID-19 - "ВТБ Капитал"
Инвесторы сейчас прежде всего следят за динамикой распространения пандемии COVID-19, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон отмечает, что для фондовых рынков слабые экономические индикаторы не являются неожиданностью. Глобальная рецессия в этом году закладывается инвесторами в качестве базового сценария. Дополнительное давление на рынки мог бы оказать только пересмотр прогнозов в сторону переноса ожидаемого восстановления экономики на следующий год, либо ожидание депрессии. "В качестве исторической справки напомним, что за период с 1929 по 1933 гг. размер ВВП США сократился примерно на 30%, и восстановление американской экономики началось лишь после выхода США из системы золотого стандарта и объявления президента Рузвельта о переходе к политике Нового курса", - пишет он. Между тем инвесторы сейчас прежде всего следят за динамикой распространения пандемии COVID-19 и показателями смертности, особенно в США, Великобритании и Европе. Продление ограничений на поездки и карантинных мер до конца апреля (или на более длительный срок) пока не закладывается в расчеты, указывает эксперт. Дальнейшее ужесточение ограничительных мер приведет к фактической остановке мировой экономики, уверен Н. Маккиннон. Может настать момент, когда правительствам придется сделать трудный выбор в пользу более раннего возобновления деловой активности, несмотря на риски новой волны заболеваемости и смертей. "Тем временем государственные и монетарные власти делают все возможное для смягчения экономического и финансового кризиса. Еще до пандемии темпы роста мировой экономики начали снижаться на фоне замедления мировой торговли из-за торговой войны между США и Китаем. Многие азиатские страны пострадали от ухудшения динамики экспорта по мере того, как в Китае падали темпы роста промышленного производства, розничной торговли (особенно продажи автомобилей) и инвестиций. Китайским властям пришлось решать непростую задачу: обеспечивать снижение чрезмерной долговой нагрузки на экономику – в частности, в корпоративном секторе – и одновременно стараться достичь официальной цели по росту ВВП. В результате, с одной стороны, мы видим периодические всплески кредитной активности, но при этом реализуемые фискальные меры пока не могут обеспечить устойчивый экономический рост. Экономика стран еврозоны, особенно экспортоориентированной Германии, еще больше зависит от Китая как крупнейшего экспортного рынка и связанного с ним замедления мировой торговли. В период после референдума о выходе Великобритании из ЕС британская экономика росла быстрее немецкой, однако нынешний глобальный кризис, естественно, не мог обойти ее стороной", - пишет Нил Маккиннон. "Даже американская экономика начиная с середины 2018 г. стала показывать признаки замедления, после того как эффект инициированной президентом Трампом фискальной программы начал сходить на нет, а темпы бизнесинвестиций в США начали замедляться. Тем не менее, последний период непрерывного роста американской экономики стал самым продолжительным в ее истории, хотя при этом – одним из самых скромных, с точки зрения темпов, за все время после Второй мировой войны. Год назад много говорилось об инверсии кривой доходности казначейских облигаций США. Повышенное внимание к этому феномену было связано с тем, что на протяжении предыдущих 60 лет за инверсией американской кривой неминуемо следовала рецессия в американской экономике. Некоторые тогда думали, что "на этот раз все может быть по-другому", полагая, что реализованные Федрезервом программы количественного смягчения могли привести к искажению сигналов, посылаемых кривыми доходности. Теперь же, судя по всему, получается, что инверсия кривой как индикатор приближающейся рецессии сохраняет свою актуальность", - отмечает экономист "ВТБ Капитала". Еще до наступления нынешнего кризиса темпы роста реального ВВП США вернулись к своему долгосрочному тренду на уровне 2,0%. В начале 2019 г. в ответ на коррекцию декабря 2018 г. Федрезерв резко изменил риторику и в итоге за год трижды снизил ставку по федеральным фондам, а также свернул программу количественного ужесточения. Одним из побочных эффектов количественного ужесточения (всегда негативно воспринимавшегося фондовым рынком) стало сокращение свободных резервов банков и увеличение портфелей UST, что в конечном итоге привело к нарушению нормативов ликвидности. Это было одной из причин возникновения дефицита долларовой ликвидности на рынке репо в сентябре прошлого года, на фоне которого ставки репо овернайт подскочили до 10%, констатирует Н. Маккиннон. Федрезерв на какое-то время утратил контроль над короткими ставками денежного рынка, что могло сделать совершенно неэффективным снижение ставки по федеральным фондам. После этого Федрезерв начал вливать на рынок значительный объем ликвидности через операции репо, а также покупать казначейские облигации (при этом настаивая, что ни о каком количественном смягчении речи не идет). Распространение COVID-19, падение на рынках акций и экономический кризис вынудили Федрезерв опустить ставку по федеральным фондам практически до нуля, официально возобновить программу количественного смягчения и перезапустить другие программы, которые применялись во время предыдущего кризиса. Сейчас баланс ФРС составляет рекордные 5,6 трлн долл. (как следует из отчета ФРС H.4.1, опубликованного в четверг вечером). К концу года эта цифра легко может удвоиться. Запуск программ количественного смягчения заметно снизил для первичных дилеров привлекательность репо с ФРС (емкость этого инструмента составляет 1 трлн долл.), сделав возможным продажу казначейских бумаг напрямую Федрезерву. "Американский центробанк отдает себе отчет и в наличии проблем с долларовым фондированием на глобальных рынках. Но пока полностью решить их не удается. Еще одно свидетельство нехватки долларовой ликвидности – ослабление валют развивающихся стран по отношению к доллару. Кроме того, о высоком спросе на доллары может говорить высокий уровень некоторых ставок LIBOR по отношению к ставкам репо овернайт. Между тем, как полагают некоторые комментаторы, минимумы на нефтяном рынке уже пройдены. Саудовская Аравия, например, согласилась участвовать во встрече ОПЕК+, чтобы договориться об объемах добычи. Что касается рынков акций, то, несмотря на то что настроения инвесторов остаются неустойчивыми, а индекс волатильности VIX по-прежнему повышен, есть признаки того, что ретеста недавних минимумов удастся избежать", - отмечает специалист "ВТБ Капитала".
.
03 апреля 2020 года 17:25
Цены на нефть в ближайшем будущем продолжат сильные колебания вокруг отметки 25 долл. США за баррель - Julius Baer
Цены на нефть в ближайшем будущем продолжат сильные колебания вокруг отметки 25 долл. США за баррель, говорится в комментарии Julius Baer. В четверг котировки нефти выросли боле чем на 20% после заявления президента США Дональда Трампа о предстоящем сильном снижении глобального производства.... читать дальше
.03 апреля 2020 года 16:15
Текущий новостной фон по рынку нефти воспринимается с осторожностью, в ближайшей перспективе ожидается формирование нефтяных цен в диапазоне $25-35, говорится в комментарии "БКС Премьер". "В пятницу мы видим, что нефтяные котировки сохраняют склонность к росту, ценам удается вырасти до уровней... читать дальше
.03 апреля 2020 года 14:20
Сокращение добычи нефти на 10-15 млн барр. даже с участием США кажется технически сложным - Райффайзенбанк
Цены на нефть в четверг резко выросли и продолжают расти в пятницу после сообщения Д. Трампа о возможном сокращении добычи на 10-15 млн барр./сутки, говорится в обзоре Райффайзенбанка. ОПЕК+ уже запланировала экстренную встречу на ближайший понедельник. По мнению эксперта банка Андрея Полищука,... читать дальше
.03 апреля 2020 года 13:48
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Bristol-Myers Squibb, говорится в комментарии инвесткомпании. "Акции Bristol-Myers находятся в числе наших рекомендаций на покупку с августа прошлого года. Несмотря на просадку, имевшую место в условиях "эпидемического" бегства... читать дальше
.03 апреля 2020 года 11:55
Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует в апреле-июне снижение ВВП США на 7% и уровень безработицы выше 10%. "CBO ожидает резкого падения экономики во втором квартале 2020 года в результате продолжающихся перебоев в работе бизнеса, вызванных распространением коронавируса нового типа",... читать дальше
.03 апреля 2020 года 11:40
Morgan Stanley ухудшил экономические прогнозы США на фоне сохранения ограничительных мер в стране, призванных остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно новому прогнозу, ВВП США в первом квартале сократится на 3,4%, а во втором квартале на 38%. Ранее аналитики банка... читать дальше
.03 апреля 2020 года 11:20
Доллар при негативном раскладе после публикации блока данных по рынку труда США за март сможет продолжить свое ралли, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах пятницы консолидируется у отметки 1,084 после существенного снижения днем... читать дальше
.03 апреля 2020 года 11:02
Вынужденное снижение добычи в мире в ближайшее время может составить до 10 млн барр./сутки. - Уралсиб
Вынужденное снижение добычи в мире в ближайшее время может составить до 10 млн барр./сутки., поскольку рынок энергоносителей столкнулся с двумя проблемами — краткосрочным затовариванием и неопределенностью в отношении спроса как во 2 п/г, так и в мае–июне, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".... читать дальше
.03 апреля 2020 года 09:42
Американский фондовый рынок завершил торги в четверг вблизи сессионных максимумов. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в "минусе" в пятницу. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.02 апреля 2020 года 19:06
Экономика Китая вернется к докризисным уровням к четвертому кварталу 2020 года, опережая США и страны еврозоны, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. "Государственный совет Китая объявил о ряде новых мер поддержки экономики в связи с негативными последствиями карантина,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.