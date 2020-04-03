.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "БКС Премьер" ожидает в ближайшей перспективе формирование нефтяных цен в диапазоне $25-35
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
03 апреля 2020 года 16:15
"БКС Премьер" ожидает в ближайшей перспективе формирование нефтяных цен в диапазоне $25-35
Текущий новостной фон по рынку нефти воспринимается с осторожностью, в ближайшей перспективе ожидается формирование нефтяных цен в диапазоне $25-35, говорится в комментарии "БКС Премьер". "В пятницу мы видим, что нефтяные котировки сохраняют склонность к росту, ценам удается вырасти до уровней выше $32. На наш взгляд, основным драйвером данной повышательной динамики сейчас выступает информационной фон, в котором начинают проявляться различные сигналы о том, что экспортеры готовятся к переговорам о новой сделке, которые, по некоторым данным, могут состояться уже на следующей неделе. Заметим, что в настоящий момент у нас нет достаточных оснований для того, чтобы считать данную информацию полностью релевантной", - пишет главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. "Мы воспринимаем всю совокупность данных информационных интервенций с высоким уровнем осторожности. Во-первых, пока что мы не видели релевантных официальных комментариев от Саудовской Аравии и РФ о том, что стороны готовы начать такие переговоры. Во-вторых, сейчас у рынка нет гарантий того, что данные переговоры (даже в случае их начала) завершатся успехом. Наибольшие сомнения в этой плоскости вызывает тот факт, что США (в рамках текущих заявлений) снова дистанцируются от участия в сделках по сокращению добычи с другими экспортёрами. Более того, со стороны Штатов снова звучат призывы к санкционному давлению на РФ и Саудовскую Аравию. Сейчас в информационном поле мы видим комментарии о том, что саудиты рассматривают сокращения лишь при присоединении других экспортёров, в том числе Мексики и США, - отмечает специалист компании. - В-третьих, даже в случае реализации столь существенных объёмов сокращения на нефтяном рынке может сохраниться дисбаланс - снижение мирового спроса может продолжиться и превысить текущие объемы спада в 15-20 млн барр./сутки. Таким образом, давление на цены со стороны навеса предложения также может сохраниться". По оценкам А. Покатовича, для быстрого восстановления баланса на нефтяном рынке может потребоваться сокращение добычи в объемах, близких к объемам снижения спроса, то есть на уровнях близких к 20 млн барр./сутки. Такие масштабы сокращения добычи даже за счет снижения добычи большинством наиболее крупных мировых производителей видятся весьма труднореализуемыми. Эксперт полагает, что, если какая-либо сделка и будет заключена, и в нее войдут как наиболее крупные "традиционные" участники ОПЕК+ (РФ и Саудовская Аравия), так и новые, в том числе США, объемы сокращения добычи в рамках такого пакта могут составить порядка 6-10 млн барр./стуки. При данных объемах сокращения восстановление баланса на рынке может занять время, а к устойчивому восстановлению в диапазоне 40-50$ нефтяные цены перейдут лишь во втором полугодии. "Также мы обращаем внимание на риски возобновления активного снижения нефтяных цен. Если полученные рынками ранее информационные интервенции не подтвердятся, нефтяной рынок может продемонстрировать "зеркальный" резкий спад к уровням $20-23 и ниже. В результате в ближайшей перспективе ожидаем формирование нефтяных цен в диапазоне $25-35. Закрепление нефтяных цен на уровнях $30 и движение к уровням $35-45 и выше в перспективе ближайших 3 месяцев видится возможным лишь в случае значительного улучшения фундаментального баланса рынка за счет либо восстановления мирового спроса, либо за счет реальных скоординированных действий экспортёров по масштабному сокращению нефтедобычи", - указывает специалист "БКС Премьер".
.
03 апреля 2020 года 17:25
Цены на нефть в ближайшем будущем продолжат сильные колебания вокруг отметки 25 долл. США за баррель - Julius Baer
Цены на нефть в ближайшем будущем продолжат сильные колебания вокруг отметки 25 долл. США за баррель, говорится в комментарии Julius Baer. В четверг котировки нефти выросли боле чем на 20% после заявления президента США Дональда Трампа о предстоящем сильном снижении глобального производства.... читать дальше
.03 апреля 2020 года 14:20
Сокращение добычи нефти на 10-15 млн барр. даже с участием США кажется технически сложным - Райффайзенбанк
Цены на нефть в четверг резко выросли и продолжают расти в пятницу после сообщения Д. Трампа о возможном сокращении добычи на 10-15 млн барр./сутки, говорится в обзоре Райффайзенбанка. ОПЕК+ уже запланировала экстренную встречу на ближайший понедельник. По мнению эксперта банка Андрея Полищука,... читать дальше
.03 апреля 2020 года 13:48
Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Bristol-Myers Squibb, говорится в комментарии инвесткомпании. "Акции Bristol-Myers находятся в числе наших рекомендаций на покупку с августа прошлого года. Несмотря на просадку, имевшую место в условиях "эпидемического" бегства... читать дальше
.03 апреля 2020 года 11:55
Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует в апреле-июне снижение ВВП США на 7% и уровень безработицы выше 10%. "CBO ожидает резкого падения экономики во втором квартале 2020 года в результате продолжающихся перебоев в работе бизнеса, вызванных распространением коронавируса нового типа",... читать дальше
.03 апреля 2020 года 11:40
Morgan Stanley ухудшил экономические прогнозы США на фоне сохранения ограничительных мер в стране, призванных остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно новому прогнозу, ВВП США в первом квартале сократится на 3,4%, а во втором квартале на 38%. Ранее аналитики банка... читать дальше
.03 апреля 2020 года 11:20
Доллар при негативном раскладе после публикации блока данных по рынку труда США за март сможет продолжить свое ралли, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах пятницы консолидируется у отметки 1,084 после существенного снижения днем... читать дальше
.03 апреля 2020 года 11:02
Вынужденное снижение добычи в мире в ближайшее время может составить до 10 млн барр./сутки. - Уралсиб
Вынужденное снижение добычи в мире в ближайшее время может составить до 10 млн барр./сутки., поскольку рынок энергоносителей столкнулся с двумя проблемами — краткосрочным затовариванием и неопределенностью в отношении спроса как во 2 п/г, так и в мае–июне, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".... читать дальше
.03 апреля 2020 года 09:42
Американский фондовый рынок завершил торги в четверг вблизи сессионных максимумов. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в "минусе" в пятницу. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.02 апреля 2020 года 19:06
Экономика Китая вернется к докризисным уровням к четвертому кварталу 2020 года, опережая США и страны еврозоны, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. "Государственный совет Китая объявил о ряде новых мер поддержки экономики в связи с негативными последствиями карантина,... читать дальше
.02 апреля 2020 года 18:01
Первые признаки восстановления экономического роста должны появиться не раньше мая текущего года - Julius Baer
Данные по промышленному производству говорят о том, что в марте оно стало снижаться, однако показатели за месяц оказались не такими плохими, как ожидалось, говорится в коментарии Julius Baer. "Общий масштаб последствий борьбы с коронавирусом станет очевиден в ближайшие месяцы. Тем не менее,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.