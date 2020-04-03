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03 апреля 2020 года 15:47
Рост ВВП развивающихся стран Азии резко замедлится в 2020г из-за коронавируса - АБР
Темпы экономического роста в развивающихся странах Азии резко сократятся в 2020 году из-за пандемии COVID-19, после чего в 2021 году ожидается восстановление, сообщается в обзоре Азиатского банка развития (АБР). В этом году рост регионального ВВП составит 2,2% против ожидавшихся в сентябре 5,5%. В следующем году темпы подъема ускорятся до 6,2% при условии прекращения пандемии коронавируса и нормализации экономической активности. В 2019 году экономика региона выросла на 5,2%. Потребительские цены в регионе увеличатся на 3,2% в этом году (в том числе из-за скачка цен на свинину в КНР) и на 2,3% в следующем году. Без учета Гонконга и Тайваня (Китай), Южной Кореи и Сингапура экономический рост развивающихся стран Азии, согласно прогнозам, составит 2,4% в 2020 году и 6,7% в будущем году. В 2019 году показатель увеличился на 5,7%. "Развитие глобальной пандемии и, следовательно, перспективы роста мировой и региональной экономики являются весьма неопределенными. Рост экономики может оказаться ниже, а ее восстановление происходить медленнее, чем мы сейчас прогнозируем. По этой причине необходимы решительные и скоординированные усилия для сдерживания пандемии COVID-19 и минимизации ее влияния на экономику, особенно, в наиболее уязвимых странах", - отмечает главный экономист АБР Ясуюки Савада. Резкое сокращение объемов промышленности, услуг, розничных продаж и инвестиций в первом квартале в Китае приведет к снижению темпов роста экономики в этом году до 2,3%. В 2021 году темпы экономического подъема будут выше средних - 7,3%, после чего экономика вернется к нормальному росту. Экономическая слабость в странах Азии обусловлена, в основном, ухудшением внешней конъюнктуры, при этом отмечается замедление роста или снижение экономик таких крупнейших промышленно развитых стран как США и Япония, а также еврозоны. Некоторые экспортеры товаров и нефти, такие как страны Центральной Азии, пострадают от падения цен на сырье. Согласно оценкам, цена нефти марки Brent в этом году составит в среднем $35 за баррель против $64 в 2019 году. АБР прогнозирует падение совокупного объема экономики США, еврозоны и Японии на 0,3% по итогам текущего года и увеличение на 1,8% в 2021 году. В прошлом году рост составлял 1,7%, в 2018 году - 2,2%. "Глобальные издержки, связанные с пандемией, могут составить от $2 трлн до $4,1 трлн, что эквивалентно снижению мирового ВВП от 2,3% до 4,8%. Эти оценки отражают глобальный характер пандемии, широкое применение мер политики сдерживания и запретов на поездки по всему миру, а также данные о том, как вспышка вируса повлияла на экономическую активность в КНР", - отмечается в сообщении АБР. Эта оценка не учитывает такие факторы, как перебои с поставками, приостановление денежных переводов, срочные расходы на здравоохранение и потенциальные финансовые проблемы, а также долгосрочные последствия для образования и экономики. АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из которых расположены в азиатском регионе.
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