Более других компаний в секторе от сокращения спроса на электроэнергию могут пострадать Интер РАО и РусГидро - "ВТБ Капитал"

Более других компаний в секторе от сокращения спроса на электроэнергию могут пострадать Интер РАО и РусГидро, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". В то же время аналитики инвестбанка считают акции Интер РАО наиболее перспективными бумагами в секторе для инвестирования.

"Спрос на электроэнергию в первые дни недели, объявленной нерабочей в связи с режимом самоизоляции, сократился на 5–10%. Об этом 2 апреля сообщил Интерфакс со ссылкой на Минэнерго. Потребление мощности по состоянию на 30 марта снизилось на 10 ГВт, или на 8% по сравнению с обычным уровнем. Динамика спроса на электроэнергию – это в целом важный фактор для прибыльности российских генерирующих компаний. По нашей оценке, при снижении производства электроэнергии на каждый 1% анализируемые нами генкомпании теряют от 0,05% до 0,75% на уровне EBITDA, при этом эффект не превышает 1%, так как их прибыль поддерживают стабильные платежи за мощность. От сокращения спроса на электроэнергию более других компаний сектора могут пострадать Интер РАО и Русгидро", - отмечают аналитики "ВТБ Капитала".

Однако в то же время аналитики инвестбанка считают акции Интер РАО наиболее перспективными бумагами в секторе для инвестирования (привлекательная оценка, включены в базу расчета индекса MSCI, целый ряд триггеров роста котировок в течение года).

Кроме того, по их мнению, привлекательны Юнипро (иностранное владение, самые высокие дивиденды в секторе) и Энел Россия (иностранное владение, устойчивые дивиденды в ближайшие годы, лучшие в секторе ESG-параметры бизнеса).