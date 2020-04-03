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03 апреля 2020 года 15:03
Более других компаний в секторе от сокращения спроса на электроэнергию могут пострадать Интер РАО и РусГидро - "ВТБ Капитал"
Более других компаний в секторе от сокращения спроса на электроэнергию могут пострадать Интер РАО и РусГидро, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". В то же время аналитики инвестбанка считают акции Интер РАО наиболее перспективными бумагами в секторе для инвестирования. "Спрос на электроэнергию в первые дни недели, объявленной нерабочей в связи с режимом самоизоляции, сократился на 5–10%. Об этом 2 апреля сообщил Интерфакс со ссылкой на Минэнерго. Потребление мощности по состоянию на 30 марта снизилось на 10 ГВт, или на 8% по сравнению с обычным уровнем. Динамика спроса на электроэнергию – это в целом важный фактор для прибыльности российских генерирующих компаний. По нашей оценке, при снижении производства электроэнергии на каждый 1% анализируемые нами генкомпании теряют от 0,05% до 0,75% на уровне EBITDA, при этом эффект не превышает 1%, так как их прибыль поддерживают стабильные платежи за мощность. От сокращения спроса на электроэнергию более других компаний сектора могут пострадать Интер РАО и Русгидро", - отмечают аналитики "ВТБ Капитала". Однако в то же время аналитики инвестбанка считают акции Интер РАО наиболее перспективными бумагами в секторе для инвестирования (привлекательная оценка, включены в базу расчета индекса MSCI, целый ряд триггеров роста котировок в течение года). Кроме того, по их мнению, привлекательны Юнипро (иностранное владение, самые высокие дивиденды в секторе) и Энел Россия (иностранное владение, устойчивые дивиденды в ближайшие годы, лучшие в секторе ESG-параметры бизнеса).
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03 апреля 2020 года 17:25
Цены на нефть в ближайшем будущем продолжат сильные колебания вокруг отметки 25 долл. США за баррель - Julius Baer
Цены на нефть в ближайшем будущем продолжат сильные колебания вокруг отметки 25 долл. США за баррель, говорится в комментарии Julius Baer. В четверг котировки нефти выросли боле чем на 20% после заявления президента США Дональда Трампа о предстоящем сильном снижении глобального производства.... читать дальше
.03 апреля 2020 года 16:15
Текущий новостной фон по рынку нефти воспринимается с осторожностью, в ближайшей перспективе ожидается формирование нефтяных цен в диапазоне $25-35, говорится в комментарии "БКС Премьер". "В пятницу мы видим, что нефтяные котировки сохраняют склонность к росту, ценам удается вырасти до уровней... читать дальше
.03 апреля 2020 года 14:20
Сокращение добычи нефти на 10-15 млн барр. даже с участием США кажется технически сложным - Райффайзенбанк
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.03 апреля 2020 года 13:48
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.03 апреля 2020 года 11:55
Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует в апреле-июне снижение ВВП США на 7% и уровень безработицы выше 10%. "CBO ожидает резкого падения экономики во втором квартале 2020 года в результате продолжающихся перебоев в работе бизнеса, вызванных распространением коронавируса нового типа",... читать дальше
.03 апреля 2020 года 11:40
Morgan Stanley ухудшил экономические прогнозы США на фоне сохранения ограничительных мер в стране, призванных остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно новому прогнозу, ВВП США в первом квартале сократится на 3,4%, а во втором квартале на 38%. Ранее аналитики банка... читать дальше
.03 апреля 2020 года 11:20
Доллар при негативном раскладе после публикации блока данных по рынку труда США за март сможет продолжить свое ралли, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах пятницы консолидируется у отметки 1,084 после существенного снижения днем... читать дальше
.03 апреля 2020 года 11:02
Вынужденное снижение добычи в мире в ближайшее время может составить до 10 млн барр./сутки. - Уралсиб
Вынужденное снижение добычи в мире в ближайшее время может составить до 10 млн барр./сутки., поскольку рынок энергоносителей столкнулся с двумя проблемами — краткосрочным затовариванием и неопределенностью в отношении спроса как во 2 п/г, так и в мае–июне, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".... читать дальше
.03 апреля 2020 года 09:42
Американский фондовый рынок завершил торги в четверг вблизи сессионных максимумов. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в "минусе" в пятницу. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.02 апреля 2020 года 19:06
Экономика Китая вернется к докризисным уровням к четвертому кварталу 2020 года, опережая США и страны еврозоны, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. "Государственный совет Китая объявил о ряде новых мер поддержки экономики в связи с негативными последствиями карантина,... читать дальше
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