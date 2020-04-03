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03 апреля 2020 года 14:40
Операционные результаты Мосбиржи за I квартал позитивны с точки зрения ожидаемых финпоказателей - "ВТБ Капитал"
Операционные результаты Мосбиржи за I квартал позитивны с точки зрения ожидаемых финпоказателей, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "Операционные результаты за 1к20 служат дополнительным свидетельством в пользу того, что по итогам года компания сможет продемонстрировать рост доходов, в условиях сохраняющейся турбулентности на рынке", - отмечают аналитики банка Светлана Асланова и Михаил Шлемов . Московская биржа опубликовала операционные результаты за 1к20, отражающие значительное увеличение общего объема торгов – на 12,4% к/к и 20,6% г/г. Основной вклад в общий показатель внесли валютный рынок, где рост составил (15,5% к/к и 6,7% г/г), рынок деривативов (64,7% и 79,6% соответственно) и рынок акций (62,2% и 176,2%), отмечается в комментарии экспертов "ВТБ Капитала". "Тем временем средняя сумма средств на клиентских счетах в отчетном периоде немного снизилась – на 5,3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,3% в годовом сопоставлении. - указывают Светлана Асланова и Михаил Шлемов. - Однако доля приносящих проценты фондов в долларах и рублях увеличилась до 14%. Мы расцениваем представленные результаты как позитивные с точки зрения ожидаемых финансовых показателей Московской биржи за 1к20 по МСФО. Полагаем, что увеличение объема торгов положительно отразится на размере процентных доходов биржи, а повышение доли приносящих проценты средств поможет компенсировать эффект от снижения процентных ставок. Операционные результаты за 1к20 служат дополнительным свидетельством в пользу того, что по итогам года компания сможет продемонстрировать рост доходов, в условиях сохраняющейся турбулентности на рынке". Эксперты инвестбанка в тоже время видят негативный риск с точки зрения чистой прибыли для других финансовых институтов на фоне карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса, и пока ограниченной поддержки со стороны государства. "Среди анализируемых нами организаций финансового сектора Московская биржа, на наш взгляд, остается единственной компанией, которая с высокой долей вероятности выплатит дивиденды своим акционерам. Более того, мы ожидаем, что в 2020–2021 гг. размер дивидендов в пересчете на акцию возрастет. В настоящий момент акции компании предлагают привлекательную дивидендную доходность в 8,2%. Мы подтверждаем прогнозную цену акций Московской биржи на 12-месячном горизонте в 120 руб., соответствующую полной доходности в 32%, и рекомендацию "Покупать" в отношении данной бумаги", - заключают С. Асланова и М. Шлемов.
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